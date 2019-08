Tmw - Chi avrà la Panchina d'Oro? Tanti puntano su Ancelotti, Conte in vetta

MULTIMEDIA GRAFICO GAZZETTA - ECCO TUTTE LE NUOVE REGOLE: RIGORE, RINVIO IN AREA, FALLI DI MANO E BARRIERA Come l'uomo, anche il calcio non è inscalfibile ai mutamenti. Infatti si sta evolvendo. Lo fanno i calciatori e lo fanno anche le regole. Come l'uomo, anche il calcio non è inscalfibile ai mutamenti. Infatti si sta evolvendo. Lo fanno i calciatori e lo fanno anche le regole.