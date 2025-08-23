Esordio per Noa Lang! Conte inserisce l'olandese e Gilmour, fuori Lucca e Lobotka

Esordio per Noa Lang! Conte inserisce l'olandese e Gilmour, fuori Lucca e LobotkaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:11Brevi
di Davide Baratto

Arriva anche l'esordio ufficiale in maglia azzurra per Noa Lang, mister Antonio Conte lo inserisce al minuto 82 sul risultato di 2-0 in favore contro il Sassuolo. Nel Napoli entra anche Billy Gilmour, escono Lobotka e Lucca.