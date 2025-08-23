Fallaccio di Koné su Lucca: il Sassuolo rimane in 10 uomini al 79'

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:07Brevi
di Davide Baratto

Fallo molto duro di Ismael Koné ai danni di Lorenzo Lucca: l'arbitro Rapuano giudica giustamente irregolare l'intervento ed è costretto ad estrarre la seconda ammonizione ai danni del centrocampista canadese. Dunque, al minuto 79 il Sassuolo rimane in dieci uomini.