Totti e Ilary Blasi, matrimonio finito: i comunicati della separazione

Così Ilary Blasi annuncia la separazione da Francesco Totti, in una dichiarazione diffusa dalla sua agente.

Francesco Totti e Ilary Blasi si separano. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, sono arrivate le dichiarazioni dei diretti interessati all'ANSA. "Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia". Così Blasi, tramite una nota diffusa dall'agente. Seguita poi da una dichiarazione dello stesso Totti: "Dopo 20 anni insieme, la mia storia di coppia con Ilary è purtroppo terminata. Il percorso della nostra separazione rimarrà per me rigorosamente privato e dunque non rilascerò altre dichiarazioni. Confido nel massimo rispetto per la nostra riservatezza e privacy soprattutto per la serenità dei nostri figli. Grazie. Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli".