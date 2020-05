Tragedia familiare per Osimhen: l'attaccante seguito dal Napoli ha perso il papà

"Non ho parole per descrivere i miei sentimenti" ha scritto Victor Osimhen sui social. Oggi la triste notizia, è venuto a mancare suo padre. Il giovanissimo attaccante del Lille, anni 21, è uno dei profili monitorati dal Napoli per l'attacco. Oggi prima l'annuncio del Lille sui social e poi il messaggio del calciatore per questo lutto familiare che lo ha colpito. Ecco i post:

Nous avons appris avec une profonde tristesse le décès du papa de @victorosimhen9



Toute la famille LOSC s’associe à la peine de Victor ainsi qu'à sa famille, et lui apporte tout son soutien en cette période difficile. 🙏❤️ — LOSC (@losclive) May 24, 2020