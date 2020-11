Tre club di A non hanno pagato gli stipendi di giugno: c'è tempo fino al 16, rischio penalizzazioni

I club italiani hanno pochi giorni per pagare gli stipendi del primo trimestre del campionato in corso ed evitare penalizzazioni in classifica, ma la cassa attualmente piange. Ieri il consiglio federale - come spiegato dal portale Calcio&finanza - ha spostato il termine dal 16 novembre al primo dicembre dando un po’ di ossigeno.

Ci sono club che hanno già spalmato anche gli stipendi di luglio e agosto, dopo gli accordi trovati durante il lockdown per congelare alcune mensilità. Sorge il caso, però, di tre società di Serie A che non hanno ancora versato l’ultimo mese della vecchia stagione, né hanno trovato accordi con i loro tesserati. Per chi non dovesse farcela a pagare entro il 16 novembre, riporta Repubblica, è prevista la penalizzazione (2 punti per gli stipendi netti e 2 per i contributi).