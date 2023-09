Tutto per l'asta al Fantacalcio: ecco la più completa Fantaguida 2023/2024

TuttoNapoli.net

Finito il calciomercato proseguono le aste al Fantacalcio e le prime aste di riparazione per chi ha fatto l'asta prima dell'inizio del campionato. Ecco la guida al fantacalcio a cura di Tuttofantacalcio e Tuttomercatoweb.com

Legenda

Fascia a: top di reparto

Fascia b: semitop

Fascia c: consigliati

Fascia d: alternative

Fascia e: ultimi slot

ATALANTA (3-4-1-2)

All. Gasperini: ottavo anno alla guida della Dea, l'allenatore nerazzurro riporta la squadra nerazzurra in Europa. Confermato il 3-4-2-1 (o 3-4-1-2) marchio di fabbrica del buon Gasp.

Musso (P)

Toloi (D) - Scalvini (D) - KOLASINAC (D)

Zappacosta (D) - De Roon (C) - Koopmeiners (C) - BAKKER (D)

Pasalic (C)

Lookman (A) - SCAMACCA (A)

Ballottaggi:

Musso - CARNESECCHI 51%-49%

Toloi - Djimsiti 70%-30%

KOLASINAC - Djimsiti 60%40%

BAKKER - Ruggeri 51%-49%

Zappacosta - HOLM - ZORTEA 55%-35%-10%

Pasalic - Ederson - DE KETELAERE 34%-33%-33%

Lookman- DE KETELAERE 55%-45%

SCAMACCA - Muriel 70%-30%

PORTA

Solito ballottaggio per la porta nerazzurra. In vantaggio Musso dopo l'ennesima stagione al di sotto delle aspettative con ben 10 partite dove è rimasto in panchina e 4 partite saltate per infortunio ha la fiducia, almeno inizialmente, di Gasperini. Carnesecchi spera nella titolarità nel lungo periodo dopo la buona stagione alla Cremonese con una media voto del 6,35 e 4 clean sheet realizzati. Il consiglio è di prenderli entrambi se volete puntare sulla porta nerazzurra. Rossi F. è il terzo portiere

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C: CARNESECCHI, Musso

Fascia D:

Fascia E: Rossi F.

Sconsigliati:

DIFESA

Zappacosta (3° slot) è il difensore più appetibile con 4 gol e 2 assist anche se preoccupa l'integrità fisica (13 partite saltate per infortunio). Toloi confermato come difensore centrale a destra (2 gol e 1 assist) con Scalvini (4° slot) spostato come centrale di difesa per dare spazio al nuovo acquisto Kolasinac su cui Gasperini punta parecchio. Come esterno a sinistra il nuovo acquisto Bakker (4° slot) può essere il vero crack in difesa ma occhio a non strapagarlo in sede d'asta perchè ha bisogno di mabietnarsi al nostro campionato e agli schemi del Gasp. Djimsiti è la prima alternativa ai centrali di difesa. Holm e Zortea sono le alternative per la fascia destra. Ruggeri ballottaggio con Bakker sulla sinistra e può essere una scommessa da ultimo slot. Palomino è rimasto e sarà utile nelle rotazioni in difesa. Hateboer è sulla via della guarigione ma non è più il giocatore ammirato qualche stagione fa.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C: Zappacosta

Fascia D: Scalvini, KOLASINAC, BAKKER

Fascia E: Toloi, ZORTEA, HOLM, Ruggeri

Sconsigliati: Palomino, Hateboer

CENTROCAMPO

Koopmeiners (1* slot) è il più appetibile (10 gol e 4 assist) della passata stagione, titolarità garantita e buona propensione al bonus. Pasalic (3° slot) ha tradito le attese lo scorso anno, non ha titolarità certa e si può acquistare come prima alternativa del vostro centrocampo. De Roon (5° slot) è garanzia per titolarità e media voto ma pochi bonus, più appetibile al mantra rispetto al classic. Ederson non è un titolare fisso, ma è un'opzione che permette lo spostamento di Koopmeiners dietro le punte. È un giocatore affidabile, può e deve fare meglio della scorsa stagione. La vera sfida per Gasperini sarà il recupero di De Ketelaere (5° slot), grande scommessa anche in ottica fantacalcistica. Miranchuk è un' altra freccia a disposizione in avanti, con la discontinuità che l'ha sempre contraddistinto. Adopo non ci convince.

Fascia A: Koopmeiners

Fascia B:

Fascia C: Pasalic

Fascia D: De Roon, Ederson, DE KETELAERE

Fascia E: Miranchuk

Sconsigliati: ADOPO

ATTACCO

Lookman (2° slot) è il più appetibile dopo la splendida prima stagione in Serie A. Come partner d'attacco Scamacca (3° slot) è il favorito sia per l'investimento fatto dalla società bergamasca sia per la voglia di rivalsa dopo una stagione limitata da un infortunio. Tourè è visto da Gasperini come alternativa a Lookman ma starà fuori 3/4 mesi per infortunio quindi il suo valore è annullato considerando che ha la Coppa d'Africa. Muriel sarà utile principalmente come arma a gara in corso, se sta bene fisicamente può rivelarsi la solita mina vagante nell'attacco della Dea

Fascia A:

Fascia B: Lookman

Fascia C: SCAMACCA

Fascia D:

Fascia E: Muriel

Sconsigliati: TOURÈ

La scommessa di Tuttofantacalcio:

Carnesecchi: l'ottima stagione a Cremona ha convinto Gasperini a tenerlo in rosa e noi pensiamo che nel lungo periodo sarà lui il titolare. Scelta che garantisce rendimento e qualche clean sheet

Rigori: Lookman, Koopmeiners, Muriel

BOLOGNA (4-2-3-1)

All. Thiago Motta: il buon Thiago ha fatto un buon campionato con la squadra felsinea, cambiando modulo rispetto al suo predecessore adottando il 4-2-3-1. La cessione di Arnautovic ha dato la possibilità a Zirkzee di mettersi in mostra come prima punta.

Skorupski (P)

Posch (D) - Lucumi (D) - BEUKEMA (D) - KRISTIANSEN (D)

FREULER (C) - Moro (C)

Orsolini (C) - Ferguson (C) - NDOYE (C)

Zirkzee (A)

Ballottaggi:

KRISTIANSEN - CALAFIORI - Lykogiannis 40%-30%-30%

FREULER- Aebischer 55%-45%

Moro - FABBIAN 55%-45%

Orsolini - KARLSSON 51%-49%

NDOYE- KARLSSON 55%-45%

PORTA

Skorupski ha vissuto una stagione di alti e bassi collezionando 7 clean sheet in stagione con una media di 1,32 gol a partita. Profilo lowcost. Ravaglia F. è la seconda scelta mentre Bagnolini la terza.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C:

Fascia D: Skorupski

Fascia E: Ravaglia F., Bagnolini

DIFESA

Posch (2° slot) è il profilo migliore della difesa bolognese (6 gol e 2 assist). Interessante l'acquisto di Beukema (5° slot) dall' AZ, che da esperienza al reparto difensivo. Sarà affiancato da Lucumì (6° slot) che ha vissuto una stagione al di sotto delle aspettative con ben 18 insufficienze. Kristiansen è il titolare della fascia sinistra con Calafiori e Lykogiannis alternative e il giovane Corazza che scende nelle gerarchie. Sosa e Bonifazi sono le alternative ai centrali difensivi ma non ci sentiamo di consigliarli data la scarsa appetibilità. De Silvestri è da ultimo slot dati i molti problemi fisici che ha durante l'anno. Soumaoro starà fuori qualche mese a causa dell'infortunio. Amey sconsigliato.

Fascia A:

Fascia B: Posch

Fascia C: BEUKEMA

Fascia D: Lucumì, KRISTIANSEN

Fascia E: LYKOGIANNIS, De Silvestri, CALAFIORI

Sconsigliati: Amey, Sosa, Soumaoro, Bonifazi, Corazza

CENTROCAMPO

Ferguson (3° slot) è al centro del progetto di mister Motta e la sua posizione a supporto della punta lo inserisce come una garanzia al fantacalcio. Sullo stesso livello inseriamo Orsolini (3° slot) che ha il neo della maggiore propensione agli infortuni, ma è un centrocampista da bonus e rigorista della squadra. Torna nel nostro campionato Freuler (6°slot), che offre affidabilità e costanza di rendimento, a fronte di pochi bonus. Moro (7° slot) può essere la scommessa, Motta l'ha voluto confermare e si candida ad una maglia da titolare dopo la partenza di Schouten. Ndoye può giocare sia a destra (suo ruolo naturale) ma anche a sinistra all'occorrenza ed è una scommessa. Altra scommessa è Fabbian dopo l'ottima stagione in B alla Reggina. Da Aebischer ci si aspetta un rendimento migliore. Saelemaekers è un'alternativa per la fascia destra e a Bologna può migliorare il suo rendimento rispetto all'esperienza rossonera. El Azzouzi e Urbanski sono profili sconsigliati.

Fascia A:

Fascia B: Ferguson, Orsolini

Fascia C:

Fascia D: NDOYE

Fascia E: FREULER, Moro, Aebischer, FABBIAN, SAELEMAEKERS

Sconsigliati: EL AZZOUZI, Urbanski

ATTACCO

Karlsson è un prospetto interessante alternativa ad Orsolini ed è una scommessa, può anche giocare sulla fascia sinistra. Zirkzee (5° slot) parte titolare mentre Barrow (6° slot) è in rotta con l'allenatore italo-brasiliano e vicino alla cessione nel campionato arabo. Van Hooijdonk e rimasto in rosa con qualche scetticismo, ed è la punta centrale di riserva.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C:

Fascia D: Zirkzee

Fascia E: KARLSSON

Sconsigliati: VAN HOOIJDONK, Barrow

La scommessa di Tuttofantacalcio:

Fabbian: quest'estate è stato promesso sposo dell'Udinese nell'ambito della trattativa per Samardzic all'Inter. Una volta saltato l'affare, si è accasato al Bologna, in cui può confermarsi dopo essere stato uno dei migliori giovani in Serie B con 8 gol lo scorso anno con la Reggina. Classe 2003, è un prospetto di sicuro valore.

Rigori: Orsolini, Karlsson

CAGLIARI (4-4-2)

All.Ranieri: il tecnico romano ha realizzato l'ennesima impresa riportando i rossoblù in Serie A. Il modulo di base è il 4-4-2 ma ci sono anche delle varianti a seconda dei giocatori a disposizione che potrebbe virare sul 4-2-3-1 o 4-3-3.

Radunovic

Zappa (D) - Dossena (D) - WIETESKA (D) - AUGELLO (D)

Nandez (C) - Makoumbou (C) - SULEMANA (C) - JANKTO (D)

Luvumbo (A) - PETAGNA (A)

Ballottaggi:

Radunovic - SCUFFET 55%-45%

Zappa - Di Pardo 60%-40%

WIETESKA - HATZIDIAKOS - Obert 50%-40%-10%

JANKTO - Azzi 55%-45%

SULEMANA - Deiola 55%-45%

Nandez - ORISTANIO 60%-40%

PETAGNA- SHOMURODOV - Pavoletti 34%-33%-33%

Luvumbo - ORISTANIO 51%-49%

PORTA

Il titolare è Radunovic come confermato dallo stesso Ranieri, ma pensiamo che la titolarità nel lungo periodo non sia cosi garantita con la possibilità per Scuffet di diventare il titolare. Aresti è il terzo portiere.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C:

Fascia D: Radunovic, SCUFFET

Fascia E: Aresti

DIFESA

Augello (4° slot) è il giocatore che da più garanzie in ottica fanta per l'esperienza. Tra i centrali si giocano la titolarità Wieteska, Dossena, Obert e Hatzidiakos e sono tutte scommesse. Zappa (7° slot) è il titolare della fascia destra con Di Pardo sua alternativa. Azzi listato difensore è una bella chiamata sapendo che non ha garantita la titolarità ma dovrebbe giocare in posizione più avanzata. Goldaniga è un ulteriore possibilità come centrale difensivo.

Fascia A

Fascia B:

Fascia C: AUGELLO

Fascia D: Azzi

Fascia E: Zappa, Dossena, Obert, WIETESKA, HATZIDIAKOS

Sconsigliati: Goldaniga, Di Pardo, Capradossi

CENTROCAMPO

Mister Ranieri ha voluto il ritorno di Jankto (6° slot) in Italia può essere una bella chiamata per il vostro centrocampo ma il dubbio è l'integrità fisica. Makoumbou è un bel profilo low cost: titolare, pochi bonus preferibile al mantra rispetto al classic. Nandez (6° slot) è il titolare della fascia destra ma pochi bonus e tanti cartellini. Sulemana (7* slot) profilo lowcost che si giocherà il posto da titolare. Viola (7° slot) se sta bene può essere interessante e batte anche i rigori se in campo. Mancosu è un giocatore da ultimo slot solo in leghe numerosissime ma anche lui è fragile fisicamente (ha saltato quasi tutto il ritiro). Deiola è un'alternativa per il centrocampo. Oristanio è una scommessa che gioca avanzato e sarebbe l'alternativa a Nandez o potrebbe giocare da supporto alla prima punta. Prati, classe 2003, scommessa (per chi ha lo slot primavera) per il centrocampo. Rog stagione finita per una lesione al crociato. Pereiro è sul mercato.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C: JANKTO

Fascia D: Makoumbou, Nandez, Viola, SULEMANA

Fascia E: ORISTANIO, PRATI

Sconsigliati: Pereiro, Mancosu, Deiola

ATTACCO

Petagna (5° slot), voluto da mister Ranieri, è il titolare in attesa del recupero di Lapadula (5° slot) che sarà out fino a novembre. Shomurodov (6° slot) è chiamato a riscattarsi dopo le ultime opache stagioni con Roma e Spezia, non da molte garanzie e non ha la certezza della titolarità. Luvumbo (6° slot) è la scommessa, se in giornata è in grado di fare la differenza ma è ancora acerbo. Pavoletti ha diverse noie fisiche e non da garanzie di continuità a livello di prestazioni.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C:

Fascia D: Lapadula, PETAGNA

Fascia E: Luvumbo, SHOMURODOV

Sconsigliati: Pavoletti

La scommessa di Tuttofantacalcio:

Luvumbo: se in giornata è in grado di segnare a chiunque ma come dice lo stesso mister Ranieri non sappiamo come entrerà in campo. Giocatore discontinuo in grado di spaccare le partite, c'è hype attorno a lui ed il rischio è di pagarlo eccessivamente in sede d'asta. Non è titolare.

Rigori: Lapadula, Viola, Mancosu

EMPOLI (4-3-1-2)

All. Zanetti: buon impatto la scorsa stagione per un 14* posto con alcune partite dove l'Empoli ha mostrato un buon gioco a tratti. Possibilità di passaggio al 4-3-3 in determinate situazioni.

BERISHA (P)

Ebuehi (D) - Ismajli (D) - Luperto (D) - Cacace (D)

Grassi (C) - Marin (C)- BASTONI S. (D)

Baldanzi (C)

Caputo (A) - CAMBIAGHI (A)

Ballottaggi:

BERISHA- Caprile - Perisan 34%-33%-33%

Ebuehi - BERESZYNSKI 60%-40%

Cacace - Pezzella Giu. 51%-49%

Grassi - RANOCCHIA - MALEH 34%-33%-33%

BASTONI S.- Fazzini 51%-49%

Baldanzi - KOVALENKO 70%-30%

Caputo - Destro 70%-30%

PORTA

Caprile è il nuovo acquisto dopo l'addio di Vicario in Inghilterra. È stato uno dei migliori portieri della scorsa stagione al Bari in Serie B e può essere un buon prospetto low-cost. Il secondo è Perisan con Berisha che è il terzo portiere.

Fascia A:

Fascia B

Fascia C:

Fascia D: CAPRILE, BERISHA

Fascia E: Perisan

DIFESA

Simone Bastoni (5° slot) gioca in mediana come annunciato da Zanetti. Cacace e Pezzella Giu. si giocano la titolarità sulla fascia sinistra. Low cost interessante Ebuehi (5* slot), terzino destro nigeriano fedelissimo di Zanetti, che la scorsa stagione ha realizzato 2 gol e 4 assist. Sulla linea centrale Luperto (6° slot) e Ismajli (6°slot) sono i centrali titolari. Bereszynski è l'alternativa a Ebuehi mentre Walukiewicz può essere una scommessa da ultimo slot. Tonelli è l'ultima scelta e sconsigliato. Guarino non ci convince.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C:

Fascia D: Ismajli, Ebuehi, Luperto, BASTONI S.

Fascia E: Cacace, Walukiewicz, PEZZELLA GIU.

Sconsigliati: Tonelli, Guarino, BERESZYNSKI

CENTROCAMPO:

Baldanzi (3° slot) è il centrocampista più appetibile in casa Empoli, 4 gol la scorsa stagione e titolare inamovibile. Fazzini (6° slot) è un prospetto interessante con ampi margini di miglioramento. Marin (leggera preferenza) e Grassi sono i titolari della mediana ma con scarso appeal a livello fantacalcistico. Gyasi (7° slot) è il nuovo acquisto dallo Spezia ma non ci fidiamo del suo rendimento (2 gol la scorsa stagione). Ranocchia e Maldini sono le due scommesse per il centrocampo, con Maleh ulteriore alternativa in mezzo al campo. Kovalenko arriva come vice Baldanzi ma non ci sentiamo consigliarlo cosi come Belardinelli.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C: Baldanzi

Fascia D: Marin

Fascia E: Grassi, GYASI, RANOCCHIA, MALDINI, MALEH, Fazzini

Sconsigliati: BELARDINELLI, KOVALENKO

ATTACCO

Caputo (5° slot) è l'attaccante con più esperienza ma non ha più il rendimento di qualche stagione fa. Ritorno per Cambiaghi, voluto fortemente dal tecnico Zanetti, titolare della fascia sinistra. Shpendi è un prospetto che arriva dalle serie C e avrà bisogno di tempo per ambientarsi in Serie A e agli schemi del tecnico veneto. Cancellieri è da considerare come scommessa dopo un anno negativo alla Lazio ed è una delle alternative sugli esterni. E' ritornato anche Destro che non ci sentiamo di consigliare visti anche i tanti problemi fisici avuti in passato. Ekong sconsigliato.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C:

Fascia D: Caputo, CAMBIAGHI

Fascia E: Piccoli, CANCELLIERI

Sconsigliati: Ekong, SHPENDI, Destro

La scommessa di Tuttofantacalcio

Fazzini: può essere l'anno della sua maturazione in Serie A, Zanetti ha fiducia nel giovane centrocampista e dovrebbe migliorare sotto porta e portare più bonus rispetto alla scorsa stagione.

Rigori: Caputo, Baldanzi

FIORENTINA (4-2-3-1)

All. Italiano: terzo anno alla Fiorentina con l'obiettivo di portare un trofeo in casa viola. Due finali perse la scorsa stagione che hanno lasciato l'amaro in bocca. Possibile passaggio definitivo al 4231

Terracciano (P)

Dodò (D) - Milenkovic (D) - Ranieri (D) - Biraghi (D)

Mandragora (C) - ARTHUR (C)

Ikonè (C) - Bonaventura (C) - Nico Gonzalez (A)

NZOLA (A)

Ballottaggi

Terracciano - CHRISTENSEN 51%-49%

Ranieri - MINA - M. Quarta 34%-33%-33%

Biraghi - PARISI 51%-49%

ARTHUR - M. LOPEZ 55%-45%

Mandragora - Duncan 65%-35%

Bonaventura - Barak - INFANTINO 34%-33%-33%

NZOLA - BELTRAN 55%-45%

PORTA

Terracciano, 5 clean sheet la scorsa stagione con una media di 1,31 gol subiti a partita, parte in vantaggio rispetto a Christensen, nuovo portiere viola ma tra i due sarà ballottaggio serrato, il consiglio è di prenderli in coppia. Il terzo portiere è Martinelli, giocatore di prospettiva.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C:

Fascia D: Terracciano, CHRISTENSEN

Fascia E: Martinelli

DIFESA

Dodô (2° slot) si candida ad essere il difensore viola più pagato. A sinistra è ballottaggio tra Biraghi (3° slot) e Parisi (5° slot), leggera preferenza per il capitano viola che batte tutti i piazzati. Milenkovic è il titolare ma non da garanzie, ancora meno Ranieri e Martinez Quarta che non hanno appeal in ottica fanta. Il nuovo arrivo Mina prospetto da ultimi slot. Kayode (match winner nella finale Under19) è l'alternativa a Dodô, ancora acerbo per la Serie A ma di sicura prospettiva così come Pierozzi.

Fascia A:

Fascia B: Dodô

Fascia C: Biraghi

Fascia D: PARISI, Milenkovic

Fascia E: MINA, Kayode, Ranieri, Pierozzi

Sconsigliati: M. Quarta

CENTROCAMPO

Passano gli anni ma Bonaventura (4° slot) è sempre una garanzia al fantacalcio con 5 gol e 1 assist la scorsa stagione. Ikonè ( 6° slot) è uno dei giocatori più difficili da definire al fanta: discontinuo ma si può acquistare come alternativa ai vostri titolari. Mandragora titolare a centrocampo e si può acquistare a pochi crediti. Arthur è il nuovo acquisto in cabina di regia e dovrebbe garantire la titolarità, fa pochi bonus e qualche problema fisico ne ha spesso limitato il rendimento. Maxime Lopez gli contenderà il posto. Infantino (6* slot) può giocare sia in mediana che sulla trequarti, è il jolly viola che avrà le sue chance ma inizialmente avrà bisogno del classico periodo di ambientamento nel nostro campionato. Barak è l'alternativa a Bonaventura sulla trequarti mentre Sabiri e Sottil possono essere interessanti ma non ci fidiamo eccessivamente. Castrovilli non ha superato le visite mediche al Bournemouth e ritorna in viola e se dovesse rimanere sarà una delle possibilità a centrocampo per Italiano. Duncan da prendere come ultimo slot in leghe molto numerose. Sconsigliato Amatucci.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C: Bonaventura

Fascia D: Mandragora, ARTHUR, Ikonè

Fascia E: Barak, SABIRI, Sottil, Castrovilli, M.LOPEZ, Duncan

Sconsigliati: Amatucci

ATTACCO

Nico Gonzalez (3° slot) è l'attaccante più appetibile per titolarità e per essere il rigorista. Nzola (2° slot) è stato voluto fortemente da Italiano ed è chiamato a confermare quanto di buono ha fatto la scorsa stagione, ma l'arrivo di Beltran (4° slot) nel lungo periodo potrebbe limitarne la titolarità. Kouamè e Brekalo sono delle alternative sugli esterni ma non convincono. Sconsigliato anche Kokorin

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C: Nico Gonzalez, NZOLA

Fascia D: BELTRAN

Fascia E: Brekalo, Kouame

Sconsigliati: Kokorin

La scommessa di Tuttofantacalcio

Parisi: si gioca la titolarità con Biraghi e, almeno inizialmente, è l'alternativa. Sappiamo le potenzialità dell'esterno ex Empoli, si può acquistare a non più di 1% del vostro budget.

Rigori: Nico Gonzalez, Nzola

FROSINONE (4-3-3)

All. Di Francesco: a Frosinone cerca il rilancio dopo qualche panchina non fortunata. Il Frosinone è un cantiere aperto sta a lui trovare la quadra e modulare una squadra che lo scorso anno giocava in maniera differente con Grosso. Dal mercato sono arrivati prospetti giovani molto interessanti per il suo 4-3-3.

Turati (P)

LIROLA (D) - Monterisi (D) - ROMAGNOLI S. (D) - Oyono (D)

Gelli (C) - Mazzitelli (C) - HARROUI (C)

SOULÉ (A) - CHEDDIRA (A) - Caso (A)

Ballottaggi:

Monterisi - OKOLI 55%-45%

LIROLA - MARCHIZZA 60%-40%

Mazzitelli - BOURABIA 51%-49%

Gelli - REINIER - BRESCIANINI 34%-33%-33%

HARROUI - BARRENECHEA 55%-45%

SOULÉ - Baez 51%-49%

Caso - KVERNADZE 55%-45%

CHEDDIRA - KAJO JORGE 65%-35%

PORTA

Turati la scorsa stagione ha fatto un buon campionato ma la Serie A è un altro livello. Può essere acquistato come terza scelta solo se ben coperti da portieri più appetibili. Il secondo sarà l'ex Fiorentina Cerofolini, il terzo sarà l'esperto Frattali, tornato al Frosinone dopo dodici anni.

Fascia A:

Fascia B

Fascia C:

Fascia D:

Fascia E: Turati

Sconsigliati: CEROFOLINI, FRATTALI

DIFESA

Oyono è la scommessa per la difesa dei frusinati, esterno di corsa che può giocare sia a destra che a sinistra, può regalare qualche assist. Lirola è il titolare della fascia destra. Marchizza è l' alternativa sulla fascia sinistra. Monterisi scommessa da ultimo slot, reclama spazio come titolare anche Okoli. Non ci convincono Romagnoli S., Kalaj e Mateus Lusuardi.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C:

Fascia D: Oyono, LIROLA

Fascia E: MARCHIZZA, Monterisi, OKOLI

Sconsigliati: Szyminski, ROMAGNOLI S., Kalaj, MATEUS LUSUARDI

CENTROCAMPO

Harroui (7° slot) arriva dall'ottima stagione a Sassuolo e può essere uno degli ultimi slot del vostro centrocampo, e può giocare anche nel tridente d'attacco. Gelli é favorito su Brescianini nel ruolo di mezzala destra, entrambi sono scommesse da ultimo slot in leghe numerose. Mazzitelli più utile al mantra come slot di copertura rispetto al classic, si gioca il posto da mediano con Bourabia. Baez parte sfavorito nel ruolo di ala destra rispetto a Soulé ma batte i calci piazzati. Barrenechea è un colpo da ultimo slot in leghe numerose. Il brasiliano Reinier, proveniente dal Real Madrid, può giocare sia come centrocampista offensivo che nel ruolo di esterno di attacco su entrambi i lati, ed è una scomessa da ultimo slot da pagare pochi crediti. Sconsigliati Garritano e Lulic K.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C:

Fascia D: HARROUI

Fascia E: Mazzitelli, BARRENECHEA, BRESCIANINI, Gelli, BOURABIA, REINIER

Sconsigliati: Garritano, Lulic K.

ATTACCO

Caso è una scommessa in attacco e si gioca il posto con Kvernadze, probabile staffetta tra di loro. Cheddira che arriva in prestito dal Napoli è il titolare come punta centrale, sarà impegnato in Coppa d'Africa con il Marocco. Kajo Jorge costituisce un'incognita visto il lunghissimo stop per un brutto infortunio con la Juventus. Qualora ritrovasse una buona condizione fisica nulla gli è precluso, è una soluzione come punta centrale o sull'esterno sinistro. Soulé è un profilo ideale per Di Francesco e parte in leggero vantaggio su Baez nel ruolo di ala destra. Cuni e Bidaoui partono indietro nelle gerarchie e sono sconsigliati.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C:

Fascia D: Caso, CHEDDIRA

Fascia E: SOULÉ, KVERNADZE, KAIO JORGE

Sconsigliati: Bidaoui, CUNI

La scommessa di Tuttofantacalcio

Oyono: l'esterno destro difensivo può portare qualche bonus ed ha garantita la titolarità. Può essere uno delle alternative ai vostri difensori titolari. Sarà impegnato in Coppa d'Africa con la nazionale del Gabon.

Rigoristi: Harroui, Cheddira, Mazzitelli

GENOA (4-3-2-1)

All. Gilardino: ha guidato la formazione ligure alla promozione dopo appena 1 anno di purgatorio. A Genova ha portato un calcio innovativo ed è un leader nello spogliatoio. Debutta in Serie A come allenatore. Probabile cambio modulo visti gli acquisti.

Martinez Jo. (P)

Sabelli (D) - Vogliacco (D) - Dragusin (D) - MARTIN (D)

THORSBY (C) - Badelj (C) - Stootman (C)

MALINOVSKYI (C) - Gudmundsson (C)

RETEGUI (A)

Ballottaggi:

Vogliacco - Bani - Biraschi 34%-33%-33%

Dragusin - Vasquez 60%-40%

MARTIN - HAPS 60%-40%

Sabelli - Hefti 55%-45%

THORSBY - Frendrup 55%-45%

Strootman - KUTLU 55%-45%

MALINOVSKYI - MESSIAS 60%-40%

Gudmundsson - MESSIAS 60%-40%

PORTA

Martinez Jo. è un profilo da acquistare come portiere alternativo al vostro titolare. Con Gilardino la sua rendita è migliorata ma non sappiamo il rendimento in Serie A. Leali è il secondo mentre Sommariva il terzo.

Fascia A:

Fascia B

Fascia C:

Fascia D:

Fascia E: Martinez Jo.

Sconsigliati: LEALI, Sommariva

DIFESA

Martin (5° slot) come quinto di centrocampo è il difensore più appetibile dei grifoni. Dragusin è una scommessa per la difesa mentre Sabelli, Bani e Vogliacco sono da ulitmo slot. Hefti è l'alternativa a Sabelli mentra Haps è l'alternativa a Martin. Non consigliati Vasquez, De Winter, Biraschi e Matturro.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C: MARTIN

Fascia D: Dragusin

Fascia E: Sabelli, Bani, Vogliacco

Sconsigliati: VASQUEZ, Biraschi, Matturro, Hefti, HAPS, DE WINTER

CENTROCAMPO

Malinovskyi (2° slot) è l'acquisto doc per i grifoni con conseguente cambio modulo con il doppio trequartista a supporto della punta. Gudmundsson (3° slot) listato centrocampista aumenta la propria appetibilità, è il rigorista. Messias (5° slot) ha scelto il Genoa per potersi riscattare e può giocare sia come mezzala che come supporto alla prima punta, attualmente è infortunato e rientra entro settembre. Thorsby (6° slot) ritorna in Italia e può portare qualche bonus con titolarità certa. Badelj non da garanzie in ottica fanta e può essere acquistato come ultimi slot per la titolarità. Jagiello, Strootman, Frendrup e Kutlu sono alternative a centrocampo.

Fascia A:

Fascia B: Gudmundsson, MALINOVSKYI

Fascia C:

Fascia D: THORSBY, MESSIAS

Fascia E: Strootman, Badelj, KUTLU

Sconsigliati: Frendrup, Jagiello

ATTACCO

Retegui (3° slot) è l'acquisto più importante per il Genoa in questo calciomercato e può essere uno dei vostri titolari e si può alternare con la vostra prima alternativa in attacco. Vice rigorista. Puscas è la sua prima alternativa. Yalcin ed Ekuban non convincono.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C: RETEGUI

Fascia D:

Fascia E: Puscas

Sconsigliati: Yalcin, Ekuban

La scommessa di Tuttofantacalcio

Dragusin: Titolare come difensore centrale, lo scorso anno è stato uno dei migliori profili. Il dubbio è l'impatto con la massime serie, ci sta prenderlo con un budget del 1%.

Rigoristi: Gudmundsson, Retegui

INTER (3-5-2)

All. Inzaghi: terza stagione nerazzurra, l'obiettivo è vincere lo scudetto. 3-5-2 marchio di fabbrica, allenatore che ama il turnover e staffette a gara in corso.

SOMMER (P)

PAVARD (D) - Acerbi (D) - Bastoni (D)

Dumfries (D) - Barella (C) - Calhanoglu (C) - FRATTESI (C) - Dimarco (D)

THURAM (A) - Lautaro Martinez (A)

Ballottaggi:

PAVARD - Darmian - BISSECK 60%-30%-10%

Dimarco - CARLOS AUGUSTO 60%-40%

Dumfries - CUADRADO 55%-45%

FRATTESI - Mkhitaryan - KLAASSEN 34%-33%-33%

THURAM - ARNAUTOVIC 51%-49%

PORTA

Sommer, nuovo acquisto nerazzurro è il portiere titolare ed è un 1° slot. Audero e Di Gennaro sono rispettivamente secondo e terzo portiere

Fascia A: SOMMER

Fascia B

Fascia C:

Fascia D:

Fascia E: AUDERO, DI GENNARO

Sconsigliati:

DIFESA

Dimarco (1° slot) si è guadagnato il titolo di top in difesa dopo le ottime stagioni scorse, il suo rendimento è sensibilmente migliorato. L'arrivo di Carlos Augusto (4° slot) aumenta la concorrenza per l'esterno a sinistra ma per l'ex MOnza diminuisce nettamente la sua appetibilità al fanta. Valutazione più bassa per Dumfries (2° slot) vista la rendita dello scorso anno. Bastoni (2° slot) è il centrale più affidabile, Pavard (2° slot), verrà schierato come braccetto di destra. Darmian (3° slot) e Bisseck (6° slot) saranno le sue alternative, con tedesco che può anche giocare sul centro-sinistra. Acerbi (4° slot) è favorito su De Vrij al centro della difesa. Cuadrado (4° slot) è l'alternativa di Dumfries sulla fascia destra e aumenta la sua appetibilità listato difensore.

Fascia A: Dimarco

Fascia B: PAVARD

Fascia C: Dumfries, Bastoni, CUADRADO

Fascia D: Darmian, Acerbi, De Vrji, CARLOS AUGUSTO,

Fascia E: BISSECK

Sconsigliati:

CENTROCAMPO

Barella (1° slot) è uno dei top al fantacalcio, diversi bonus in canna. Calhanoglu (2° slot) perde appetibilità ricoprendo il ruolo di mediano ma batte i piazzati (e i rigori). Al Mantra è un primo slot assoluto come M. Frattesi (2°slot) è un giocatore propenso al bonus che può replicare le stagione a Sassuolo come rendimento ma ha meno titolarità. Mkhitaryan staffetta con Frattesi a centrocampo, Sensi può essere la scheggia impazzita da prendere in leghe numerose, il dubbio è legato all'integrita fisica. Troverà minutaggio anche Klaassen, centrocampista esperto dal bonus facile. Asllani alternativa a Calhanoglu.

Fascia A: Barella

Fascia B: Calhanoglu

Fascia C: Mkhitaryan, KLAASSEN, FRATTESI

Fascia D:

Fascia E: SENSI

Sconsigliati: Asllani

ATTACCO

Lautaro (1° slot) è uno dei tre top assoluti al fantacalcio. Il rischio è pagarlo eccessivamente in sede d'asta ma è anche il rigorista (si alterna con Chalanoglu) e titolarissimo. Ci sarà alternanza e ballottaggio tra Arnautovic (3° slot) e Thuram (3° slot). Il quarto attaccante è il cavallo di ritorno Alexis Sanchez, che parte come ultimo della gerarchia degli attaccanti.

Fascia A: Lautaro Martinez

Fascia B:

Fascia C: ARNAUTOVIC, THURAM

Fascia D: SANCHEZ

Fascia E:

Sconsigliati:

La scommessa di Tuttofantacalcio

Frattesi: difficile valutarlo scommessa ma l'inter non ha scommesse e lui rappresenta una bella sfida al fanta in questa stagione. Non ha garantita la titolarità perchè se la giocherà con Mkhitaryan, avrà meno spazio rispetto a quando giocava al Sassuolo ma può essere un craque.

Rigoristi: Lautaro, Calhanoglu, Arnautovic

JUVENTUS (3-5-2)

All. Allegri: è l'anno del riscatto per l'Allegri 2.0 bianconero. Senza coppe l'obiettivo primario rimane lo scudetto, la speranza è che il gioco possa migliorare.

Szczesny (P)

Gatti (D) - Bremer (D) - Danilo (D)

WEAH (C) - Fagioli (C) - Locatelli (C) - Rabiot (C) - Kostic (C)

Vlahovic (A) - Chiesa (A)

Ballottaggi:

Gatti - Alex Sandro 51%-49%

Fagioli - Pogba 51%-49%

Kostic - CAMBIASO 51%-49%

WEAH - MCKENNIE 65%-35%

Vlahovic - Kean 55%-45%

Chiesa - MIlik 55%-45%

PORTA

Szczesny (1° slot) si conferma un top di reparto, 14 clean sheet la scorsa stagione con una media di 0,93 gol subiti a partita. Da prendere anche il vice Perin in copertura. Pinsoglio è il terzo portiere.

Fascia A: Szczesny

Fascia B:

Fascia C:

Fascia D: Perin

Fascia E:

Sconsigliati: Pinsoglio

DIFESA

Bremer e Danilo sono i due top della squadra bianconera in difesa. Danilo è preferibile al mantra per via del triplo ruolo. Gatti (4° slot) è il terzo di difesa e si giocherà il posto con Alex Sandro, da anni una delusione al fantacalcio. Cambiaso scommessa e sarebbe l'alternativa a Kostic sulla fascia sinistra anche se con caratteristiche diverse. Non convincono Rugani, De Sciglio e il giovane Huijsen

Fascia A: Bremer, Danilo

Fascia B:

Fascia C:

Fascia D: CAMBIASO, Gatti

Fascia E: Alex Sandro

Sconsigliati: Rugani, De Sciglio, Huijsen

CENTROCAMPO

Rabiot (1° slot) rappresenta una garanzia per la Juventus e per il fantacalcio. Dopo l'ottima stagione scorsa è chiamato a confermarsi soprattutto dal punto di vista realizzativo. Kostic (2° slot) è il potenziale titolare della fascia sinistra, ottimo assist man anche se potrebbe portare più bonus pesanti. Il nuovo arrivo Weah (3° slot) è il titolare della fascia destra e può essere valutato come ultimo slot del vostro centrocampo titolare. Locatelli (6° slot) meglio al mantra che al classic. Fagioli e Miretti sono profili alternativi al vostro centrocampo titolare. Su Pogba si va a sensazione personale, a noi non convince e non lo consigliamo. Iling-Junior è valutabile come scommessa. McKennie è rimasto è offre un' opzione in più ad Allegri a centrocampo, anche sulla fascia destra in alternativa a Weah. Sconsigliato Nicolussi Caviglia.

Fascia A: Rabiot

Fascia B: Kostic

Fascia C: WEAH

Fascia D: Locatelli, Fagioli, Miretti

Fascia E: Iling-Junior, MCKENNIE

Sconsigliati: Pogba, Nicolussi Caviglia

ATTACCO

Vlahovic (1° slot) rimanendo in bianconero e con la pubalgia alle spalle può esssere di nuovo un top. Chiesa (2° slot) perde appetibilità listato attaccante ma Allegri punta su di lui. Milik (4° slot) può essere un bel nome se non strapagato in sede d'asta, è un profilo che lo scorso ha realizzato 7 gol e 1 assist nonostante 7 partite saltate per infortunio. Kean non ci convince e si può acquistare come alternativa ai vostri titolari. Il giovane Yildiz è l'ultimo della gerarchia.

Fascia A: Vlahovic

Fascia B: Chiesa

Fascia C:

Fascia D: Milik

Fascia E: Kean

Sconsigliati: Yildiz

La scommessa di Tuttofantacalcio

Gatti: inizialmente si giocherà il posto con Alex Sandro, ma alla lunga conquisterà il posto da titolare a scapito del brasiliano. La sua propensione al bonus ci induce a metterlo come scommessa di stagione in casa bianconera.

Rigori: Vlahovic, Milik, Chiesa

LAZIO (4-3-3)

All. Sarri: terzo anno alla guida della Lazio con l'ottimo piazzamento al secondo posto della scorsa stagione e qualificazione Champions. Lui è la garanzia, occhio ai nuovi acquisti che non saranno da subito titolari nello scacchiere tattico del mister toscano.

PROVEDEL (P)

Lazzari (D) - Casale (D) - Romagnoli (D) - Marusic (D)

GUENDOUZI (C) - ROVELLA (C) - Luis Alberto (C)

Felipe Anderson (C) - Immobile (A) - Zaccagni (C)

Ballottaggi:

Lazzari - Hysaj 51%-49%

Marusic - Pellegrini Lu. 51%-49%

Casale - Patric 70%-30%

GUENDOUZI - KAMADA - Vecino 34%-33%-33%

ROVELLA - Cataldi 51%-49%

Felipe Anderson - ISAKSEN 65%-35%

Immobile - CASTELLANOS 65%-35%

PORTA

Provedel (1° slot) è stato il miglior portiere della scorsa stagione con ben 21 clean sheet in stagione su 38 partite, Sarri cura la fase difensiva in maniera maniacale e i risultati si sono visti. Sepe sarà il secondo portiere, Mandas il terzo.

Fascia A: Provedel

Fascia B:

Fascia C:

Fascia D:

Fascia E: SEPE

Sconsigliati: MANDAS

DIFESA

Romagnoli e Casale sono secondi slot in difesa, garantiscono rendimento e titolarità, leggera preferenza per Romagnoli se il prezzo non dovesse esser eccessivo in sede d'asta. Hysaj, Marusic Lazzari e Pellegrini Lu. si giocano due posti ma non danno garanzie in ottica fanta e potrebbero essere prime alternative ai vostri titolari. Patric ultimo slot in leghe numerose. Gila sconsigliato.

Fascia A:

Fascia B: Romagnoli, Casale

Fascia C:

Fascia D: Marusic, Lazzari

Fascia E: Patric, Hysaj, Pellegrini Lu.

Sconsigliati: Gila

CENTROCAMPO

Il top è Zaccagni, confermato a centrocampo diventa probabilmente il giocatore più pagato (10 gol e 6 assist la scorsa stagione). Primo slot ma uno scalino più basso è Felipe Anderson, esterno di destra e sempre presente tra gli 11 di Sarri. Luis Alberto ha meno continuità rispetto ai primi due ma è un primo slot. Guendouzi (4° slot) sarà titolare nel ruolo di interno in attesa del nuovo acquisto biancoceleste Kamada (4° slot) che ha necessità di un periodo di ambientamento, ancora di più per lo schema tattico di Sarri e ciò che pretende dai suoi giocatori soprattutto in fase di non possesso. Rovella è in vantaggio su Cataldi per il ruolo di mediano, Vecino gode della fiducia di Sarri e avrà minutaggio nel corso della stagione. Sconsigliato Basic.

Fascia A: Zaccagni

Fascia B: Luis Alberto, Felipe Anderson

Fascia C:

Fascia D: KAMADA, GUENDOUZI, ROVELLA

Fascia E: Vecino, Cataldi

Sconsigliati: Basic

ATTACCO

L'annata non al top di Immobile (1° slot) non mina la sua appetibilità ma potrebbe essere pagato ad un prezzo inferiore rispetto alle scorse stagioni. Castellanos (5° slot) è la sua alternativa, sconsigliamo di fare la coppia se non in leghe numerose. Pedro (5° slot) è l'alternativa a Zaccagni. Il nuovo arrivo Isaksen lo si valuta come una scommessa e può giocare su entrambe le fasce.

Fascia A: Immobile

Fascia B:

Fascia C:

Fascia D: CASTELLANOS, PEDRO, ISAKSEN

Fascia E:

Sconsigliati:

La scommessa di Tuttofantacalcio

Isaksen: esterno d'attacco proveniente dal Midtjylland, viene da un'annata da 22 gol e 9 assist nella compagine danese. Partirà dietro a Zaccagni e Felipe Anderson, ma potrà essere molto utile nel turn-over di Sarri visto l'impegno dei biancocelesti in Champions, o partita in corso.

Rigoristi: Immobile, Luis Alberto, Zaccagni

LECCE (4-2-3-1)

All. D'Aversa: cambio della guardia sulla panchina salentina con Baroni che si trasferisce al Verona, e la squadra salentina viene affidata all'ex tecnico di Sampdoria e Parma. D'Aversa sicuramente ha l'esperienza giusta per guidare la squadra e trova una rosa già formata e pronta per giocare.

Falcone (P)

Gendrey (D) - Baschirotto (D) - Pongracic (D) - Gallo (D)

RAMADANI (C) - Gonzalez J. (C)

Strefezza (C) - RAFIA (C) - Banda (A)

KRSTOVIC (A)

Ballottaggi:

Gendrey - VENUTI 55%-45%

Gallo - Dorgu 51%-49%

Gonzalez J. - KABA 51%-49%

RAFIA - OUDIN 51%-49%

Banda - ALMQVIST 65%-35%

Strefezza - ALMQVIST 55%-45%

KRSTOVIC - PICCOLI 55%-45%

PORTA

Dopo aver fatto bene la scorsa stagione Falcone si è guadagnato la riconferma, questa volta a titolo definitivo dalla Sampdoria. Soluzione che fantacalcisticamente può essere valutata, se associata a portieri di squadre più quotate. Sconsigliati il secondo Brancolini, e il terzo Borbei

Fascia A:

Fascia B

Fascia C:

Fascia D: Falcone

Fascia E:

Sconsigliati: Brancolini, Borbei

DIFESA

Pongracic (7° slot), utilizzato pochissimo lo scorso anno, è un titolare ma occhio ai problemi fisici, la sua alternativa è Touba. Al suo fianco confermatissimo Baschirotto (4° slot), ma attenzione a non pagarlo eccessivamente. Gallo a sinistra in ballottaggio con Dorgu uno dei migliori giocatori del Lecce campione d'Italia in Primavera 1. A destra ballottaggio tra Gendrey e il nuovo arrivato Venuti e, considerando la titolarità neanche certa, sono sconsigliati, così come gli altri componenti del reparto Dermaku e Smajlovic.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C:

Fascia D: Baschirotto

Fascia E: Gendrey, Pongracic, VENUTI, Dorgu, Gallo, TOUBA

Sconsigliati: Dermaku, SMAJLOVIC

CENTROCAMPO

La stella dei salentini è ovviamente Strefezza, confermato nel ruolo di centrocampista, titolare e rigorista, è un giocatore per cui vale fare un buon investimento come 2° slot del centrocampo anche se dovrà dimostrare più continuità rispetto allo scorso anno. È schierabile all'evenienza anche come falso nueve. Il nuovo acquisto Ramadani parte in vantaggio su Faticanti, mentre Gonzalez J. è in ballottaggio con Kaba. Rafia in vantaggio su Oudin e può essere una scommessa interessante. Discontinuo Blin

Fascia A:

Fascia B: Strefezza

Fascia C:

Fascia D: RAFIA, RAMADANI

Fascia E: KABA, FATICANTI, Gonzalez J., OUDIN

Sconsigliati: Blin

ATTACCO

Ballottaggio a sinistra tra Banda (6° slot) e Almqvist (5° slot) che è un'alternativa anche sulla fascia destra, con il nuovo centravanti Krstovic come prima punta, in vantaggio su Piccoli. Sconsigliati i giovani Corfitzen e Burnete

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C: KRSTOVIC, ALMQVIST

Fascia D: Banda

Fascia E: PICCOLI

Sconsigliati: Corfitzen, Burnete

La scommessa di Tuttofantacalcio

Dorgu: lo scorso anno è stato uno dei migliori del Lecce che vinto lo scudetto nel campionato Primavera 1. Scommessa da 1 credito ma che avrà le sue chance come alternativa di Gallo.

Rigori: Strefezza

MILAN (4-3-3)

All. Pioli: il tecnico emiliano inizia la sua quinta stagione in rossonero con una squadra totalmente rivoluzionata dal centrocampo in su. Cambia anche il modulo con il probabile passaggio dal rodato 4-2-3-1 al 4-3-3. Tantissime incognite dunque, sia sul rendimento dei singoli sia su quello di squadra, in mezzo al quale le poche certezze rimangono i big, Leao, Theo e Maignan, senza dubbio top assoluti nei rispettivi reparti.

Maignan (P)

Calabria (D) - Thiaw (D) - Tomori (D) - T. Hernandez (D)

LOFTUS-CHEEK (C) - Krunic (C) - REIJNDERS (C)

PULISIC (C) - Giroud (A) - Leao (A)

Ballottaggi:

Tomori - Kalulu 60%-40%

Calabria - Kalulu 60%-40%

Krunic - MUSAH 51%-49%

PULISIC - CHUKWUEZE 51%-49%

Krunic - CHUKWUEZE 65%-35% (con passaggio al 4-2-3-1)

PORTA

Maignan resta uno dei pilastri della squadra rossonera e senz'altro uno dei top di reparto, sia per blasone personale che di squadra. In ciascuna delle due stagioni in Italia ha sofferto un infortunio l'ha tenuto lontano dai campi per svariate partite, ragion per cui se decidete di puntare sul numero 1 francese, è indispensabile acquistare nel pacchetto, il nuovo arrivo Sportiello e il terzo Mirante.

Fascia A: Maignan

Fascia B

Fascia C:

Fascia D: SPORTIELLO

Fascia E: Mirante

Sconsigliati:

DIFESA

Theo Hernandez parte ai blocchi come un top di reparto e, anche se l'anno scorso ha avuto periodi di calo, resta comunque una fonte importante di bonus, nonché vice rigorista alle spalle del trentasettenne Giroud. Thiaw (2° slot) sembra aver guadagnato i gradi di titolare inamovibile in pochissimo tempo relegando al ballottaggio Tomori (3° slot) e Kalulu (5° slot), entrambi alla ricerca del rendimento di due anni fa. Capitan Calabria (5° slot) completa i 4 titolari, garantendo il suo solito discreto rendimento, con Kalulu che può fare l'alternativa. Kjaer offre ad oggi poche garanzie, Pellegrino la quinta scelta. Evitabile Florenzi.

Fascia A: T. Hernandez

Fascia B: Thiaw

Fascia C: Tomori, Calabria

Fascia D: Kalulu

Fascia E: Kjaer, PELLEGRINO

Sconsigliati: Florenzi

CENTROCAMPO

Arrivano qui le maggiori novità con la rivoluzione totale in casa rossonera. Loftus-Cheek (3° slot) e Reijnders (4° slot e preferibile al mantra) sono le due nuove mezze ali, mentre Musah (6° slot) può ricoprire entrambi i ruoli e ha verosimilmente un alto impiego. Krunic (6° slot) è l'unico adattabile a regista considerando l'infortunio di Bennacer (da prendere solo come ultimo slot in prospettiva per le leghe numerose). Chukwueze (1° slot) e Pulisic (1° slot) in ballottaggio serrato, sono due uomini bonus e potrebbero rivelarsi degli acquisti importanti. Partono indietro nelle gerarchie Romero e Pobega. Sconsigliato Adli.

Fascia A: CHUKWUEZE, PULISIC

Fascia B:

Fascia C: LOFTUS-CHEEK, REIJNDERS

Fascia D: MUSAH, Krunic

Fascia E: Pobega, ROMERO

Sconsigliati: Adli, Bennacer

ATTACCO

Leao (1° slot), stella della squadra chiamato a migliorare ulteriormente una stagione comunque positiva. Giroud (2° slot) rimane la solita garanzia, bomber titolare e rigorista, ma costretto spesso a rifiatare per i suoi 37 anni, Jovic la sua prima alternativa. Acquista così un ruolo chiave quello di Okafor (5° slot) che può giocare come alternativa ad entrambi e ottimo per gli ultimi slot.

Fascia A: Leao

Fascia B: Giroud

Fascia C:

Fascia D: OKAFOR, JOVIC

Fascia E:

Sconsigliati:

La scommessa di Tuttofantacalcio

Okafor: acquistato completamente sotto traccia, nonostante in passato il suo nome era già stato vicino ai rossoneri, può essere un' interessante scoperta. Non costerà tanto in sede d'asta, considerato che non parte titolare, ma come detto può essere il primo cambio sia per Giroud che per Leao, e i numeri in Austria, seppur da prendere con le pinze, sono ottimi per un esterno che certamente troverà spazio. Al Milan avrà la chance di affermarsi.

Rigori: Giroud, T. Hernandez, Pulisic

MONZA (3-4-2-1)

All. Palladino: dopo la sorprendente annata passata, il giovane tecnico è stato confermato sulla panchina dei brianzoli e ripartirà con gli stessi principi di calcio e una squadra che mantiene la stessa struttura dello scorso anno. Da monitorare i due ex interisti Gagliardini e D'Ambrosio che porteranno esperienza ad una squadra giovane. Ci si aspettano conferme per giocatori come Ciurria e Di Gregorio, e un miglioramento da parte di altri, come Caprari e Mota.

Di Gregorio (P)

D'AMBROSIO (D) - Marì (D) - Izzo (D)

Ciurria (C) - GAGLIARDINI (C) - Pessina (C) - KYRIAKOPOULOS (D)

Colpani (C) - Caprari (A)

COLOMBO (A)

Ballottaggi:

Marì - Cittadini 55%-45%

GAGLIARDINI - Machin 55%-45%

KYRIAKOPOULOS - Birindelli 60%-40% (con lo spostamento di Ciurra sulla sinistra)

Caprari - Birindelli 60%-40% (con l'avanzamento di Ciurria sulla trequarti)

COLOMBO - Mota - MARIC 55%-35%-10%

PORTA

Dopo la scorsa stagione in cui ha tenuto a suon di prestazioni eccellenti il posto ai danni del più quotato Cragno, la società ha deciso di puntare fermamente su Di Gregorio che sarà il titolare indiscusso e buono come alternativa se si punta all'alternanza con portieri di seconda fascia. Il secondo Lamanna e il terzo Sorrentino e il quarto Gori non sono in ballottaggio con l'ex Inter.

Fascia A:

Fascia B

Fascia C:

Fascia D: Di Gregorio

Fascia E:

Sconsigliati: Lamanna, Sorrentino, Gori

DIFESA

D'Ambrosio (4° slot) dopo anni da comprimario riacquista valore e storicamente ha familiarità con il bonus. Interessante il profilo di Cittadini che ha l'occasione di giocare in serie A e dovrà essere bravo a conquistare il posto. Izzo (4° slot) offre garanzie in termini di titolarità. Kyriakopoulos (5° slot) è il titolare della fascia sinistra orfana di Carlos Augusto, ma può subire la concorrenza di Ciurra, adattabile anche sulla fascia sinistra. Poco consigliati gli altri componenti del reparto, tra cui Marì, Birindelli, Caldirola utili eventualmente per coprire gli ultimi slot. Sconsigliati i due Carboni difensori e il rientrante Pedro Pereira.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C: D'AMBROSIO, Izzo

Fascia D: KYRIAKOPOULOS

Fascia E: Caldirola, Birindelli, CITTADINI, Marì

Sconsigliati: Carboni A., Carboni F., PEDRO PEREIRA

CENTROCAMPO

Perso Sensi, Galliani ha provveduto a rimpiazzarlo con un altro ex Inter, Gagliardini (6° slot), che affianca capitan Pessina (3° slot) sulla mediana. A destra il solito ballottaggio con Ciurria (4° slot) adattato o Birindelli, ma non è da escludere anche l'impiego di D'Ambrosio. Colpani parte titolare sulla trequarti. Machin in ballottaggio con Gagliardini. Tra gli altri un particolare accento va messo su Vignato S. e su Valentin Carboni, comunque molto giovani e acquistabili eventualmente come scommesse. Akpa-Akpro alternativa ai titolari.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C: Ciurria, Pessina, Colpani

Fascia D: GAGLIARDINI

Fascia E: Machin, CARBONI V., Vignato S., AKPA-AKPRO

Sconsigliati:

ATTACCO

Caprari (5° slot) va a ricoprire il suo ruolo ideale nei 2 dietro la punta. Colombo (4°slot), Mota (4° slot) e Maric (protagonista di una buona stagione in B con il Crotone) si giocano il posto come prima punta.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C:

Fascia D: Caprari, Mota, COLOMBO

Fascia E: MARIC

Sconsigliati:

La scommessa di Tuttofantacalcio

Colpani: al primo anno in Serie A si è guadagnato la fiducia di Palladino e in questa stagione può migliorare il suo rendimento, lo scorso anno 4 gol e 1 assist. Gioca sulla trequarti a supporto della punta con grandi doti di inserimento.

Rigoristi: Pessina, Caprari, Mota

NAPOLI (4-3-3)

All. Garcia: I campioni d'Italia ripartono voltano pagina dopo l'addio di Spalletti e lo fanno con Rudi Garcia, allenatore che condivide lo stesso modulo ma con principi differenti, preferendo la verticalità. La squadra, escludendo la partenza di Kim, è la stessa dell'anno scorso, dunque rodata e fondata sulle sue certezze che anche a livello fantacalcistico abbiamo imparato a conoscere.

Meret (P)

Di Lorenzo (D) - Rrahmani (D) - NATAN (D) - Mario Rui (D)

Anguissa (C) - Lobotka (C) - Zielinski (C)

Politano (C) - Osimhen (A) - Kvaratskhelia (A)

Ballottaggi:

NATAN - Juan Jesus 51%-49%

Mario Rui - Olivera 51%-49%

Anguissa - CAJUSTE 60%-40%

Zielinski - Elmas 60%-40%

Politano - LINDSTROM - Raspadori 34%-33%-33%

PORTA

Meret l'anno scorso si portava dietro dubbi fino alla fine del mercato, tutti dileguati dopo l'ottima stagione disputata e sarà ancora lui a difendere la porta dei campioni d'Italia. Confermato anche Gollini come suo secondo mentre Contini sarà il terzo.

Fascia A: Meret

Fascia B

Fascia C:

Fascia D: Gollini

Fascia E: CONTINI

Sconsigliati:

DIFESA

Natan (5° slot) deve adattarsi al nostro campionato con Juan Jesus (6° slot) prima alternativa e Ostigard ulteriore soluzione. Per il resto tutto confermato con capitan Di Lorenzo (1° slot) confermato sulla destra, Rrahmani (1° slot) titolarissimo al centro e l'eterno ballottaggio Mario Rui (4° slot) - Olivera (4° slot) sulla sinistra. Pochissimo spazio per Zanoli, nonostante sei mesi molto buoni alla Sampdoria.

Fascia A: Di Lorenzo, Rrahmani

Fascia B:

Fascia C: Mario Rui

Fascia D: Olivera, NATAN

Fascia E: Juan Jesus

Sconsigliati: ZANOLI, Ostigard

CENTROCAMPO

Zielinski (2° slot) ha rinunciato all'Arabia per rimanere a Napoli. Lindstrom (3° slot) nel lungo periodo sarà il titolare ma inizialmente ha bisogno del classico periodo di ambientamento al nostro campionato e capire per bene ciò che Garcia chiede a livello tattico. Anguissa (4° slot) e Lobotka (4° slot) utilissimi in termini di titolarità, meno di bonus. Attenzione ad Elmas (3° slot), in continua crescita e dodicesimo uomo per eccellenza potendo ricoprire sia il ruolo di mezzala che di ala in avanti, dove si giocherebbe il posto con Politano (3° slot), più lanciato rispetto allo scorso anno, vista che la partenza di Lozano. Cajuste (6° slot) è l'alternativa di Anguissa e sostituisce numericamente Ndombele. Gaetano scommessa da ultimo slot solo in leghe numerose mentre non convincono Demme e Zerbin.

Fascia A:

Fascia B: Zielinski

Fascia C: Elmas, Politano, LINDSTROM

Fascia D: Lobotka, Anguissa

Fascia E: Gaetano, CAJUSTE

Sconsigliati: Demme, Zerbin

ATTACCO

Kvaratskhelia (1° slot) e Osimhen (1° slot) sono dei top di reparto. Osimhen mancherà per diverse partite per la coppa d'Africa, mentre Simeone (4° slot) può essere al giusto prezzo un buon affare, considerato che l'attaccante nigeriano sovente è protagonista di infortuni. Raspadori (4° slot) è stato impiegato in più posizioni con Garcia e potrebbe essere una scelta low cost.

Fascia A: Osimhen, Kvaraskhelia

Fascia B:

Fascia C:

Fascia D: Simeone, Raspadori

Fascia E:

Sconsigliati:

La scommessa di Tuttofantacalcio

Olivera: l'anno scorso è arrivato come designata riserva di Mario Rui, ma piano piano ha rosicchiato spazio nelle gerarchie finendo di fatto come titolare. Questa stagione potrebbe essere quella della consacrazione, con il portoghese che difficilmente ripeterà una stagione brillante come la scorsa e che ha compiuto 32 anni. Potete puntare su di lui anche senza fare la coppia, strategia che noi storicamente tendiamo a sconsigliare.

Rigori: Osimhen, Politano, Kvaratskhelia

ROMA (3-5-2)

All. Mourinho: il tecnico portoghese inizia la terza stagione in giallorosso con l'obiettivo di confermare quanto di buono fatto vedere in Europa ma di migliorare anche il rendimento in campionato puntando a qualificarsi alla prossima Champions League. Per fare questo ha esplicitamente chiesto rinforzi ed è stato accontentato, ma molti dei giocatori in rosa sono soggetti ad infortuni. Il modulo di gioco potrebbe subire variazioni nel corso della stagione, con il passaggio alla difesa a 4, con l'obiettivo di migliorare la qualità del gioco. Inizialmente punterà sulla difesa a 3, sistema più collaudato.

Rui Patricio (P)

Mancini (D) - Smalling (D) - N'DICKA (D)

KRISTENSEN R. (D) - AOUAR (C) - Cristante (C) - Pellegrini (C) - Spinazzola (D)

LUKAKU (A) - Dybala (A)

Ballottaggi:

N'DICKA - Llorente 51%-49%

KRISTENSEN R. - Karsdorp - Celik 34%-33%-33%

Spinazzola - Zalewski 51%-49%

Cristante - PAREDES 55%-45%

AOUAR - RENATO SANCHES 65%-35%

Pellegrini - Bove 70%-30%

PORTA

Fase difensiva nettamente migliorata rispetto alle passate stagioni, soprattutto grazie all'atteggiamento prudente che ha avuto Mourinho nell'impostazione delle partite, con Rui Patricio, protagonista di un discreto campionato in cui ha alternato grandi interventi a banali errori. Si tratta di una seconda scelta da pagare meno dei top, se volete puntare sul pacchetto completo. Reparto completato dal secondo Svilar e dal terzo Boer, entrambi confermati.

Fascia A:

Fascia B: Rui Patricio

Fascia C:

Fascia D: Svilar

Fascia E: Boer

Sconsigliati:

DIFESA

Conferma di Llorente (6° slot), riacquistato dal Leeds, con gl arrivi di Kristensen R. (6° slot) e N'dicka (6° slot). L' esterno danese a destra è in vantaggio sul duo Karsdorp e Celik che non convincono in ottica fantacalcio. A sinistra ballottaggio Spinazzola (4° slot) - Zalewski (listato centrocampista), mentre parlando di centrali, il duo Mancini (2° slot), Smalling (1° slot) è confermato con Llorente e N'Dicka che si giocano l'ultimo posto disponibile. Kumbulla attualmente è infortunato.

Fascia A: Smalling

Fascia B: Mancini

Fascia C: Spinazzola

Fascia D:

Fascia E: Llorente, N'DICKA. KRISTENSEN R.

Sconsigliati: Kumbulla, Karsdorp, Celik

CENTROCAMPO

Pellegrini (2° slot) resta il giocatore più appetibile del reparto anche se lo scorso anno ha deluso e risulta impossibile consigliarlo come top. Il nuovo arrivo Aouar (5° slot) è stato acquistato per fare il titolare e aumentare la qualità. Cristante (6° slot) è la certezza in termini di rendimento, si gioca il posto con Paredes (6° slot) nel ruolo di mediano. El Shaarawy (4° slot) confermato centrocampista mantiene un certo appeal, comprato al prezzo giusto, mentre Zalewski, per posizione in campo e ballottaggio, allo stesso modo ne perde. Bove può essere una scommessa anche se riceve ancora troppi malus. Renato Sanches (6° slot) rappresenta un'incognita, soprattutto a causa degli infortuni, inizialmente partirà come alternativa ai titolari. Pagano è un prospetto ancora troppo giovane

Fascia A:

Fascia B: Pellegrini

Fascia C: AOUAR, El Shaarawy

Fascia D: Cristante, PAREDES, RENATO SANCHES, Zalewski

Fascia E: Bove

Sconsigliati: Pagano

ATTACCO

Con l'acquisto di Lukaku (1° slot) i giallorossi sono alla riusciti a prendere una punta titolare che sostituisce l'infortunato Abraham, (acquistabile eventualmente solo nel mercato di Gennaio). In questo sistema di gioco fa coppia con Dybala che è un top a tutti gli effetti con l'unica nota incognita della condizione fisica. Belotti ha iniziato l'anno molto bene, in caso di attacco a due sarebbe molto più che una semplice alternativa. Il nuovo acquisto Azmoun parte come alternativa agli attaccanti titolari.

Fascia A: Dybala, LUKAKU

Fascia B:

Fascia C:

Fascia D: Belotti

Fascia E: AZMOUN

Sconsigliati: Abraham

La scommessa di Tuttofantacalcio

Aouar: arrivato dal Lione come occasione a parametro 0, si tratta di un giocatore dalle caratteristiche offensive e in grado di portare bonus. L'ultima stagione è stata decisamente negativa (16 presenze e 1 gol), rispetto a quelle precedenti che erano state buone, ed è dunque alla ricerca del rilancio. Non possiamo sbilanciarci troppo per i motivi sopra elencati, ma è una scommessa che può valere la pena fare dato che ha nelle sue corde gol e assist. Giocherà la Coppa d'Africa con la nazionale algerina.

Rigori: Dybala, Pellegrini, Belotti