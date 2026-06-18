Un ex Napoli a Temptation Island: il portiere scuola azzurra Crispino parteciperà al reality

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Si tratta di Diamante Crispino, portiere cresciuto nel settore giovanile del Napoli e inserito anche una volta nella lista della prima squadra.

Prenderà il via la prossima settimana una nuova edizione del reality show di Mediaset Temptation Island, che racconta le vicissitudini di sei coppie che per tre settimane vengono separate in un due villaggi turistici con, rispettivamente donne e uomini single a "tentare" i partner; tutto, per vedere la resistenza della coppia, che deciderà poi come uscire da quell'avventura. E se nelle scorse stagioni si sono visti spesso ex calciatori - con anche un passato di Serie A - nel ruolo di tentatori, ecco che quest'anno un portiere scuola Napoli parteciperà invece come coppia al programma, assieme alla sua fidanzata Bernadette Cinquegrana.

Ecco chi è l'ex portiere azzurro Crispino

Di chi si tratta? Di Diamante Crispino, che nella stagione 2013-14 fu anche inserito nella lista della prima squadra partenopea, e ha poi spiccato il volo tra Serie B e C superando le 130 presenze tra i professionisti. Per lui, poi, anche tanta Serie D. Il classe 1994 è fidanzato con la prima citata Bernadette da 16 anni, ma non accoglie le richieste della compagna, che vorrebbe sposarsi. Lui si dice non pronto al grande passo, e afferma di voler cercare risposta all'interno del programma, come detto nella clip di presentazione. I primi rumors, per altro, parlano di un'edizione del programma ridotta, sembra siano solo 10 i giorni di riprese, con la coppia che di fatto avrebbe già abbandonato la tv da separati; solo rumors però. Non resta che attendere.