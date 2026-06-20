Allegri punta su Meret! Tornerà titolare e Milinkovic-Savic va sul mercato
Massimiliano Allegri ha le idee chiare fin dai primi giorni sulla panchina del Napoli e sta già orientando le scelte di mercato. Secondo il Corriere dello Sport, il nuovo tecnico azzurro avrebbe indicato Alex Meret come portiere titolare su cui ripartire nella prossima stagione. Il friulano, al Napoli dal 2018 e protagonista dei due scudetti con Spalletti e Conte, ha il contratto in scadenza nel 2027 e non è al momento previsto alcun rinnovo, ma la fiducia esplicita di Allegri basta a confermarlo parte integrante del progetto. Meret aveva chiuso da titolare l'ultima stagione, seppur vissuta all'ombra di Milinkovic Savic, e ora con il cambio in panchina le gerarchie tornano a sorridergli.
Milinkovic Savic in uscita dal Napoli: l'ex Torino cerca una nuova sistemazione
Il rovescio della medaglia della conferma di Meret è la cessione di Vanja Milinkovic Savic. Il portiere serbo, acquistato dal Napoli per quasi 20 milioni di euro appena un anno fa, è ora considerato in uscita dalla società partenopea. Nonostante l'investimento recente, il cambio di guida tecnica ha ribaltato le gerarchie e Milinkovic Savic non rientra nei piani di Allegri. Il club dovrà prima trovare una destinazione per l'ex Torino prima di poter affondare il colpo per un eventuale secondo portiere.
Calciomercato Napoli portieri: Kovar e Vicario i profili nel mirino
Con la cessione di Milinkovic Savic come priorità, il Napoli sta già sondando il mercato per individuare il profilo giusto da affiancare a Meret. Stando al Corriere dello Sport, i nomi monitorati con maggiore interesse sono due: Marek Kovar, appena riscattato dal PSV Eindhoven dal Bayer Leverkusen, e Guglielmo Vicario, che il Tottenham ha messo sul mercato da tempo. Entrambi rappresentano soluzioni di livello per completare il reparto, ma ogni mossa dipenderà dalla risoluzione della situazione Milinkovic Savic.
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