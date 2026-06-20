Calcio in Tv, le gare di oggi: tornano in campo Germania, Olanda e Svezia
TuttoNapoli.net
Germania e Costa d'Avorio, match di spicco di giornata: che vede in campo anche Olanda e Svezia
Nuova giornata dei Mondiali 2026. Stasera alle 19 andrà in scena la sfida tra l'Olanda e la Svezia, in esclusiva sulle piattaforme Dazn e Prime Video. Alle 22, poi, toccherà al match tra Germania e Costa d'Avorio, in questo caso la diretta sarà in chiaro anche sulla Rai. Di seguito la programmazione in tv.
SABATO 20 GIUGNO
19.00 Olanda-Svezia (Mondiali) - DAZN
22.00 Germania-Costa d'Avorio (Mondiali) - DAZN e RAI 1
DOMENICA 21 GIUGNO
02.00 Ecuador-Curaçao (Mondiali) - DAZN
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
Pubblicità
Brevi
Copertina TuttonapoliCalciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti di Antonio Gaito
Le più lette
Prossima partita
23 ago 2026 15:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Daniele RodiaRizzetta a Bloomberg: “Ecco il progetto per la SSCNapoli, colloqui intensi con ADL! Sullo stadio…”
Fabio TarantinoLiveConferenza ritiri, ADL: "Non posso ancora annunciare l'allenatore! Lukaku-KDB? Se dovranno andar via..."
Pierpaolo MatroneMcTominay: "A Napoli ho trovato il mio ruolo! Grazie a Conte sono cresciuto. E lo sfottò a Hojlund..."
Davide BarattoDe Bruyne esplode dal Belgio: “Contento che Conte vada via! Troppo bassi, difensivi, fuori ruolo e si fa 1 gol! Ora voglio un colloquio…”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com