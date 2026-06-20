Calcio in Tv, le gare di oggi: tornano in campo Germania, Olanda e Svezia

Calcio in Tv, le gare di oggi: tornano in campo Germania, Olanda e SveziaTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto
Germania e Costa d'Avorio, match di spicco di giornata: che vede in campo anche Olanda e Svezia

Nuova giornata dei Mondiali 2026. Stasera alle 19 andrà in scena la sfida tra l'Olanda e la Svezia, in esclusiva sulle piattaforme Dazn e Prime Video. Alle 22, poi, toccherà al match tra Germania e Costa d'Avorio, in questo caso la diretta sarà in chiaro anche sulla Rai. Di seguito la programmazione in tv.

SABATO 20 GIUGNO

19.00 Olanda-Svezia (Mondiali) - DAZN

22.00 Germania-Costa d'Avorio (Mondiali) - DAZN e RAI 1

DOMENICA 21 GIUGNO

02.00 Ecuador-Curaçao (Mondiali) - DAZN