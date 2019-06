TvLuna - Ancelotti in Canada, tornerà a luglio: prima di partire ha strappato una promessa ad ADL

Ha lasciato l'Italia Carlo Ancelotti, che come al solito passerà le sue vacanze in Canada, altra sua dimora, insieme alla famiglia. Lo riferisce Carlo Alvino, giornalista TvLuna, tramite Twitter: "Ancelotti è partito per il Canada. Tornerà direttamente a Dimaro il 5 luglio anticipando di un giorno il ritiro. Da oggi in poi il calciomercato del Napoli passerà attraverso tante telefonate oltreoceano. Il tecnico ha strappato una promessa ad ADL sull'attaccante".