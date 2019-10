UFFICIALE - Il francese Turpin dirigerà Salisburgo-Napoli

Sarà Clement Turpin a dirigere Salisburgo-Napoli, gara valevole per la terza giornata del girone E di Champions League. Per il fischietto francese un solo precedente con il Napoli nel 4-0 degli azzurri contro l'Aek Solna in Europa League nella stagione 2012-13. Ecco la squadra arbitrale completa designata per il match in terra austriaca.

FC Red Bull Salzburg (AUT) - SSC Napoli (ITA)



Referee: Clément Turpin (FRA)

Assistant Referee 1: Nicolas Danos (FRA)

Assistant Referee 2: Cyril Gringore (FRA)

Fourth Official: Frank Schneider (FRA)

Video Assistant Referee: François Letexier (FRA)

Assistant Video Assistant Referee: Benoît Millot (FRA)

UEFA Referee Observer: Martin Ingvarsson (SWE)

UEFA Delegate: Ronald Zimmermann (GER)