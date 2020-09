UFFICIALE - La Nigeria di Osimhen annuncia due amichevoli ad ottobre

Sono ben due le amichevoli annunciate da Amaju Melvin Pinnick, presidente della Federcalcio nigeriana, attraverso Twitter: il numero uno del calcio in Nigeria ha comunicato tramite social gli impegni amichevoli della nazionale contro Costa D'Avorio il 9 ottobre e 13 ottobre la Tunisia. Più che probabile anche la convocazione di Victor Osimhen per il doppio impegno della Nigeria.

...On the 9th of October, the Super Eagles will play former African champions, Cote D'Ivoire in a friendly game, then face another African giant and former champions Tunisia, four days later, on the 13th.



Both games will be held in Austria for a few obvious reasons....