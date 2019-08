UFFICIALE - Nuova avventura per Santacroce: l'ex azzurro riparte dalla Serie D

Nuova avventura, ancora in terza serie, per Fabiano Santacroce. Dopo aver militato nell’ultima stagione nel Cuneo, il difensore italo-brasiliano ha firmato con la Virtus Verona, formazione retrocessa in D al termine dell’ultimo campionato di C, ma poi ripescata.

Questo il comunicato del club veneto: “La Virtus Verona è lieta di comunicare l'avvenuto ingaggio (contratto annuale) del difensore Fabiano Santacroce. Origini brasiliane, classe 1986, Santacroce non ha bisogno di presentazioni. In carriera vanta una lunga militanza in serie A con le maglie di Napoli e Parma, in B con Brescia, Padova e Ternana, in C con Como, Juve Stabia e, nell'ultima stagione, Cuneo dove ha collezionato 28 presenze (27 da titolare)".