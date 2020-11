UFFICIALE - Salernitana-Reggiana, il 3-0 a tavolino è confermato

E alla fine è 3-0 a tavolino. In favore della Salernitana, con la Reggiana che si vede quindi costretta a incassare questa sconfitta dopo il match che si sarebbe dovuto giocare all' "Arechi" lo scorso 31 ottobre, ma che non ebbe disputa poiché gli emiliani - duramente colpiti da Covid-19 (si contavano allora 29 positivi nel gruppo squadra) - non si presentarono in Campania.

Ricordiamo che la Reggiana non potè chiedere il rinvio avendo già utilizzato l'unico slot previsto dal regolamento per rinviare il match della settimana antecedente contro il Cittadella.