Vaccino anti-Covid, via libera al contratto Pfizer-Biontech: all'Italia dosi per 1/4 della popolazione

Buone notizie sul fronte dei vaccini, la conferma che si aspettava è arrivata. Il collegio dei commissari dell’Unione europea ha dato il via libera alla sottoscrizione del contratto per il vaccino anti-Covid con Pfizer-Biontech fino a 300 milioni di dosi. Il nostro Paese avrà accesso, per ora, al 13,51% delle dosi prenotate dall’Unione europea. Si parla, dunque, di 27,2 milioni di dosi di vaccino, poco meno della metà rispetto ai 60 milioni di abitanti in Italia, ma ne basterà per coprire 1/4 della popolazione data la somministrazione in due dosi.