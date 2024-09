Varane si arrende: troppi infortuni, dice addio al calcio giocato

Raphael Varane si ritira. All'età di 31 anni, vittima di problemi fisici ripetuti, il difensore francese dice addio al calcio giocato. Aveva firmato in estate da svincolato per il Como di Fabregas, ma dopo i soliti problemi non era stato inserito in lista per la Serie A. Da qui la decisione, ormai matura, di smettere col calcio giocato. Attesa per l'annuncio ufficiale per una notizia che era ormai nell'aria da diversi giorni.