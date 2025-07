La Juventus ha scelto il sostituto di Giuntoli: anche il nuovo DT sarà francese

La Juventus scioglie le riserve sul nuovo direttore tecnico, che sarà francese come il dg Damien Comolli. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha infatti deciso di puntare su François Modesto, ex ds tra le altre del Monza. Modesto avrebbe superato altri due profili, con trascorsi in casa Juventus, come Javier Ribalta e Marco Ottolini. L’inserimento di Modesto come dt avvicina il club al completamento dell’organigramma ma, nonostante abbia ricoperto il ruolo in passato in altri club, non dovrebbe essere direttore sportivo. Per quella casella, infatti, servirà ancora un po’ di tempo.

Modesto, classe 1978 e con trascorsi anche da giocatore in Serie A con la maglia del Cagliari, dovrebbe essere il primo riferimento dirigenziale per Igor Tudor e la squadra. Già a partire dal raduno, in programma alla Continassa il 24 luglio.