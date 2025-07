Ufficiale Il Como piazza un altro colpo: arriva un attaccante dal Celtic

Nuovo colpo per il Como, che si conferma assoluto protagonista di questa prima fase di calciomercato. Il club lariano ha infatti annunciato l'ingaggio dell’attaccante tedesco Nicolás Kühn dal Celtic FC con un contratto fino a giugno 2029. Il venticinquenne arriva dopo una stagione eccezionale in Scozia, con 21 gol e nove assist in tutte le competizioni. Kühn si è formato in alcune delle migliori accademie d'Europa (St. Pauli, Hannover 96, RB Lipsia, Ajax e Bayern II) prima di affermarsi nel Rapid Vienna e poi nel Celtic. Commentando l'ingaggio, prosegue il comunicato l'allenatore Cesc Fàbregas ha dichiarato: "Nico è acuto, tecnico e conosce molto bene gli spazi. Porta creatività e intensità, qualità che si adattano perfettamente al nostro stile di gioco. Ci darà qualcosa di diverso in Serie A".

Ci sono anche le prime parole di Kuhn: "Sono davvero entusiasta di essere qui. Ho fatto una lunga chiacchierata con l'allenatore e non vedo l'ora di scendere in campo, familiarizzare con lo stadio e giocare davanti ai nostri tifosi. La decisione è stata facile: il progetto è ambizioso e voglio farne parte, dando il massimo per aiutare la squadra a crescere e raggiungere obiettivi sempre più importanti. La città è bellissima, un vero set cinematografico! Sono felice di iniziare questa nuova avventura in un posto così bello".