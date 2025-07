Insigne vuole solo Sarri e aspetta la Lazio: scartate altre tre opzioni in Serie A

Lorenzo Insigne aspetta la Lazio. Nella sua edizione odierna Il Messaggero dedica un approfondimento all'ex capitano del Napoli, appena rientrato in Italia dall'avventura in Canada tra le fila del Toronto FC. Sul 34enne ci sono anche Parma e Udinese, oltre al sondaggio effettuato nei giorni scorsi della Fiorentina, ma la sua priorità resta quella di riabbracciare mister Maurizio Sarri nella capitale. Le chance di tesserarlo prima di gennaio sono poche, però il tecnico avrebbe ricevuto l'ok dalla società a proseguire i colloqui. "La Lazio ha il blocco del mercato, quindi è inutile fasciarsi la testa. Sono dinamiche sulle quali non spetta ovviamente a me decidere. Però per me tornare a lavorare con Sarri sarebbe un piacere e un onore. La situazione al momento è complicata come sanno tutti, vedremo", ha dichiarato l'attaccante napoletano sempre a Il Messaggero nei giorni scorsi.

In tal senso, uno dei profili che intriga maggiormente l’allenatore è quello di Fisayo Dele-Bashiru. Classe 2001, fisico imponente e grande capacità di progressione, il centrocampista nigeriano è considerato da Sarri un possibile jolly in grado di dare nuova linfa alle incursioni dalla mediana. Il vero nodo sarà il suo inquadramento tattico all’interno del sistema sarriano, notoriamente esigente. L'allenatore di Figline Valdarno crede però nelle sue potenzialità e vorrebbe provare a trasformarlo nel centrocampista più prolifico della rosa, alla ricerca di quei gol che sono mancati nella scorsa stagione.