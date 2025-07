Ufficiale La Roma completa un'altra cessione: Shomurodov vola in Turchia

vedi letture

Con la cessione in prestito con diritto di riscatto all'Istanbul Basaksehir potrebbe essersi conclusa l'avventura di Eldor Shomurodov alla Roma. "Grazie Roma. È arrivato il momento di salutare un club che mi ha regalato così tanti ricordi indimenticabili. Indossare la maglia della Roma è stato un onore — un viaggio fatto di gol, battaglie e momenti speciali con compagni di squadra, staff e tifosi incredibili. Sono grato per ogni minuto in campo, per ogni gol festeggiato e per ogni lezione imparata con grandi allenatori. Roma avrà sempre un posto nel mio cuore — grazie per aver creduto in me e per avermi sostenuto in ogni momento. Inizia un nuovo capitolo, ma questi ricordi resteranno con me per sempre. Con affetto e rispetto, Eldor Shomurodov".

Il centravanti si è trasferito nella Capitale dal Genoa nell'estate 2021 per circa 19,6 milioni di euro. Con la Roma ha giocato 85 partite, segnando però solamente 13 gol. L'uzbeko ha vinto la Conference League con Jose Mourinho in panchina nella finale di Tirana, battendo 1-0 il Feyenoord grazie al gol di Nicolò Zaniolo. La Roma ha poi risposto al saluto dell'uzbeko con una frase di stima pubblicata su Instagram: "Sempre pronto a combattere in campo. Grazie, Eldor!"