Fiorentina, Kean tentato dall'Arabia: offerta shock e c'è clausola valida

Moise Kean è il nome del momento sul mercato, un vero e proprio oggetto del desiderio conteso da più fronti. L'attaccante viola, che ha già detto di no a un'offerta pazzesca dall'Al Qadsiah per restare in Europa, è ora nel mirino dell'Al Hilal, il club arabo appena affidato a Simone Inzaghi. E che offerta: si parla di 20 milioni di euro a stagione per quattro anni, rivela la Gazzetta dello Sport. Kean è combattuto: ama la sua musica rap e non vuole staccarsi dal calcio che conta, ma la prospettiva di lavorare con uno staff italiano in Arabia potrebbe fargli riconsiderare tutto.

Nonostante le offerte indecenti che arrivano dall'Arabia, la sensazione è che Moise Kean voglia capire davvero quali siano le sue possibilità in Europa. La Premier League, si sa, ha un fascino irresistibile, e il Manchester United si è già mosso da settimane per lui. Kean aspetta, con il fiato sospeso, un'offerta concreta e pesante dagli inglesi in questo weekend che si preannuncia decisivo. Giocare in uno dei campionati più prestigiosi al mondo è la sua priorità, per continuare a misurarsi con i più forti e non perdere quel contatto con il calcio che lo appassiona.