Vicemin. Salute: "Ripresa Serie A? Per ora è inverosimile. Può esserci fonte di contagio"

Continua la massima incertezza in merito al futuro del calcio italiano. Il Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 sulla possibilità di tornare a giocare: "Se ha senso che riprenda il calcio in Italia? Mi sembra inverosimile al momento, nel rispetto dei calciatori vedo la partita di calcio inverosimile. Non si tratta di una partita di tennis o del campionato di F1 nel calcio c'è il contatto fisico tra i giocatori, lì potrebbe esserci fonte di contagio. Mi preoccupo per la salute degli atleti".