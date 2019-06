VIDEO - "Ciro Ferrara è morto", l'ex difensore risponde alla fake news: "Dovete sopportarmi ancora"

Una terribile fake news circola in queste ore sui social: Ciro Ferrara è morto. L’ex difensore di Napoli e Juventus ha diffuso sui social un video in cui risponde alla disgustosa notizia e rassicura tutti: “Qualche folle su Facebook aveva annunciato la mia morte. Voglio tranquillizzare amici, parenti e tutti quelli che mi seguono: sto bene, non sono morto. Mi dovrete ancora sopportare”