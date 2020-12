Vola Ancelotti nel boxing day: altra vittoria e secondo posto!

Carlo Ancelotti, un anno dopo il suo esordio sulla panchina dell'Everton, vince ancora nel boxing day in Premier League. L'ex tecnico del Napoli, che aveva esordito sulla panchina dei Toffees proprio il 26 dicembre della scorsa stagione battendo 1-0 il Burnley, stasera ha replicato la vittoria con lo stesso risultato battendo in trasferta lo Sheffield United. Rete decisiva dell'islandese Gylfi Sigurdsson all'80'. Con questo successo, il quarto consecutivo in Premier, l'Everton scavalca il Leicester e si posizione al secondo posto in classifica.