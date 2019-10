Wanda Nara svela: "C'era la possibilità di portare Mauro al Milan, Psg scelta migliore"

Wanda Nara ha svelato un retroscena di mercato negli studi di 'Tiki-taka'. La moglie-agente di Mauro Icardi, centravanti che ha realizzato sette gol in sette partite giocate con la maglia del Paris Saint-Germain, è tornato su quanto accaduto la scorsa estate: "C'era la possibilità di portare Mauro al Milan. Personalmente sarebbe stata più comoda una scelta come questa, rimanendo a Milano, ma una squadra come il Paris Saint-Germain è stata la migliore decisione per la sua carriera".