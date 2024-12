A Torino sicuri: Danilo è la chiave per sbloccare Raspadori alla Juve

A Torino, secondo notizie diffuse da Tuttosport, resta sempre in piedi la possibilità di vedere Raspadori in bianconero

"L’alternativa da tenere di scorta, nel taschino come un sigaro che possa far compagnia sotto la pioggia, è Giacomo Raspadori". A Torino, secondo notizie diffuse da Tuttosport, resta sempre in piedi la possibilità di vedere Raspadori in bianconero: "Giuntoli lo ha voluto al Napoli perché, nonostante lui prediliga i giocatori fisicamente strutturati, ha apprezzato le capacità tattiche di un attaccante che sa riempire gli spazi tra le linee e cucire la manovra offensiva con i suoi movimenti.

Il prototipo, insomma, di quel che può servire a Thiago Motta. Poi, il dettaglio, bisogna convincere il Napoli che non pare intenzionato a concedere il prestito dell’ex attaccante del Sassuolo. La chiave per sbloccare la situazione è Danilo, ormai in uscita dalla Juve e gradito a Conte" si legge.