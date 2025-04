Accostato al Napoli, nodo rinnovo per Gatti: in estate potrebbe partire

La Juventus si muove con cautela in un momento delicato e pieno di incognite, ma Cristiano Giuntoli ha già fissato in agenda tre dossier centrali: oltre a Dusan Vlahovic, il focus è su Weston McKennie e Federico Gatti. Tre titolari, tre asset importanti dal punto di vista tecnico ed economico, che potrebbero rientrare in eventuali manovre anche dolorose per ragioni di bilancio.

Federico Gatti, fermo per la rottura del perone, è il difensore meno pagato della rosa bianconera, con uno stipendio di 1,5 milioni annui. Tuttavia, è anche uno dei più utilizzati. La sua situazione è ancora in standby, con il rinnovo che inizialmente era previsto tra fine febbraio e inizio marzo, ma che è stato rimandato a giugno a causa dei cambiamenti in corso alla Continassa e della crisi del progetto Motta. L'ultimo prolungamento risale a ottobre 2023, e il suo contratto è valido fino al 2028, il che offre una maggiore libertà di manovra per il club. Non si esclude che Gatti possa essere ceduto, con una cifra che si aggirerebbe tra i 25 e i 30 milioni di euro. La situazione contrattuale, pur non urgente, rimane delicata, e il suo futuro potrebbe dipendere dalle evoluzioni del mercato estivo.

Per Weston McKennie la situazione è decisamente diversa. A giugno 2025 scadrà il suo attuale contratto, ma visto il buon rendimento sotto la gestione Giuntoli e Motta, e anche ora con Tudor, è probabile che McKennie venga rinnovato per un periodo che lo legherebbe alla Juve fino al 2028 o 2029. In estate il centrocampista americano era stato accostato a una possibile partenza, ma alla fine è stato reinserito nel progetto. Inoltre un eventuale prolungamento potrebbe anche avere una componente commerciale importante, con McKennie che potrebbe diventare un simbolo per la Juve anche in vista del Mondiale 2026 negli Stati Uniti, dove la sua presenza potrebbe attrarre un'ulteriore visibilità internazionale. A riportarlo è Tuttomercatoweb.