Accostato al Napoli, Rashford può lasciare lo United in prestito a gennaio: due big su di lui

Marcus Rashford potrebbe lasciare il Manchester United in prestito già a gennaio.

Marcus Rashford potrebbe lasciare il Manchester United in prestito già a gennaio. Lo riporta il Sun, parlando dell'attaccante classe '87 come uno dei "non preferiti" da parte del neo-tecnico Ruben Amorim. Sul calciatore inglese, accostato nelle ultime settimane anche al Napoli, ci sarebbero PSG e Bayern Monaco, in cerca di un'opzione valida e non dispendiosa in inverno.

