Accostato al Napoli, su Bijol piomba l'Inter che ha emergenza in difesa

I centrali di ruolo dell'Inter sono Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, ma le condizioni fisiche non più al 100% e l'età che avanza non garantiscono certezze alla dirigenza nerazzurra. Ecco perché dagli uffici di Viale della Liberazione studiano le mosse per poter rinforzare la difesa del presente e del futuro, con il mirino puntato su un giocatore della Serie A che è seguito ormai da tempo: Jaka Bijol dell’Udinese, seguito e accostato anche al Napoli in passato.

I rapporti tra i due club sono ottimi e a gennaio i friulani avranno a disposizione Solet, già tesserato. Secondo Tuttosport, dunque, Bijol potrebbe essere sacrificato a gennaio: la formula ipotizzata è quella del prestito con obbligo di riscatto, ma non è da escludere la possibilità dell'inserimento del prestito di Tomas Palacios come contropartita.