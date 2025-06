ADL-Manna, riunione di mercato: si è parlato anche di De Bruyne

Riunione di mercato in casa Napoli per le prossime mosse, per le prossime trattative. Ne parla il quotidiano Repubblica oggi in edicola. In primo piano il futuro di De Bruyne, ieri in gol con la sua nazionale: "Una full immersion. Lo stato maggiore del Napoli si è ritrovato ieri mattina a Roma. In programma una riunione operativa tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna per valutare i primi aspetti di un mercato pronto a cominciare.

C'è la questione Kevin De Bruyne da definire ufficialmente per consentire al fuoriclasse belga di effettuare le visite mediche e poi firmare il contratto con il club azzurro. L'accordo economico col giocatore è solido (biennale tra ingaggio e bonus alla firma di circa 10 milioni di euro netti a stagione, c'è anche un'opzione per la terza stagione) ma ci sono alcuni dettagli da sistemare relativi ai diritti d'immagine. Le parti stanno continuando a lavorare e da oggi ogni momento è quello buono per chiudere la trattativa".