ADL-Pozzo, incontro a Formentera: il sostituto di Simeone può arrivare dall'Udinese

GIOVANILI MARRANZINO RIENTRA DAL PRESTITO ALLA JUVE STABIA E RINNOVA COL NAPOLI: SARÀ A DIMARO Pasquale Marranzino rientrerà dal prestito alla Juve Stabia e rinnoverà il suo contratto con il Napoli. Secondo quanto riferito da 'Giovanili Napoli', la società infatti ha esercitato l'opzione di rinnovo presente nel contratto del talento... SERIE A COMO, SINIGAGLIA NON IDONEO ALLA SERIE A: SI RIPARTE DAL BENTEGODI Lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona sarà la nuova casa del Como di Fabregas per il ritorno in Serie A del club lariano.