Ag. Di Lorenzo: "Non è vero che volevo portarlo alla Juve! C'era l'Inter..."

vedi letture

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'A pranzo con Umberto Chiariello', in onda su Radio Crc: "Conte è stato sempre molto chiaro in tutto e per tutto, sia con me che col presidente nella vicenda di Di Lorenzo. Se lo stavo portando alla Juventus? No, non è vero. Sono certamente amico di Giuntoli, non rinnego mai la mia amicizia. Essere tifoso del Napoli non vuol dire non essere amico di Giuntoli solo perché va alla Juventus. Lui ha sempre apprezzato Di Lorenzo. Nel mio lavoro devi avere anche il piano B.

La prima telefonata per Di Lorenzo l'ho ricevuta dall'Inter. Io quasi sempre dico la verità. L'Inter mi ha chiamato per Di Lorenzo. Giovanni è sempre stato felice di rimanere al Napoli. La situazione estiva è stata turbolenta, si è sentito un po' maltrattato e abbiamo avuto tutti una reazione di pancia, me compresa. Vedere un calciatore, che da cinque anni dà tutto, trattato in quel modo mi ha fatto male. La sua volontà è sempre stata di rimanere al Napoli.

De Laurentiis? In dieci anni ho avuto tanti calciatori a Napoli e ho fatto cose buone, poi a volte le ciambelle non escono col buco. E' un presidente che mi ha sempre dato tutto".