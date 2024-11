Ag. Folorunsho: "Lo voleva l'Atalanta. Gennaio? Conte stravede per lui"

Mario Giuffredi, agente sportivo, ha parlato a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: "Folorunsho? Con lui abbiamo vissuto un’estate un po’ turbolenta, dopo questo abbiamo ripristinato i piani iniziali. Per Folorunsho ci sono state delle richieste gestite male da me e da Manna, dopo questa piccola parentesi abbiamo dovuto ripristinare tutto con due mesi di ritardo.

Quando non fai bene la preparazione con squadra e allenatore sei costretto a rincorrere e sei in ritardo rispetto agli altri. Era richiesto dall’Atalanta? Si è vero. Se merita più spazio? Il Napoli è primo in classifica, se la squadra va bene perché dovrebbe cambiare Conte. Folorunsho via a gennaio? Abbiamo sbagliato in estate non sbaglieremo in inverno, Conte stravede per lui e le somme le tireremo a giugno".