Ag. Sudakov apre al Napoli: “Sarebbe felice di giocare in Serie A! Abbiamo ricevuto offerte”

"Giorgi sarebbe felice di provare a giocare in Serie A. Abbiamo ricevuto offerte ufficiali da squadre di questo campionato (Serie A), ma per facilitare il trasferimento con successo, tutte le parti coinvolte devono essere soddisfatte dei termini e dare il loro consenso". A dirlo è Vadim Shablii, agente di Giorgi Sudakov, talento dello Shakhtar Donetsk che un anno fa era stato vicino al Napoli. "È molto interessato a cimentarsi in uno dei principali club europei - ha detto a diretta.it - siamo tutti aperti alle offerte e, quando arriverà il momento giusto, sono sicuro che Giorgi entrerà a far parte di un grande club. Sia i club di Premier League che quelli di Serie A sono da tempo interessati a lui.

Al momento la finestra di trasferimento per i club che erano interessati al suo trasferimento, e si tratta di squadre dei primi 5 campionati, è chiusa. Allo stesso tempo, Giorgi rimane sotto contratto con lo Shakhtar e, naturalmente, è concentrato sull'essere il più utile possibile al suo attuale club. È un calciatore laborioso e intelligente, quindi non c'è dubbio che presto lo vedremo indossare i colori di una delle migliori squadre d'Europa".

Su Guardiola e Arteta. "Per Sudakov, come per ogni giocatore, è importante sentire il sostegno e la fiducia dell'allenatore; ovviamente, manager così famosi potrebbero diventare i mentori giusti per lui. Sono certo che molti calciatori sognano di trascorrere almeno una parte della loro carriera sotto la loro gestione. Sono unici. È impossibile non ammirare l'impegno con cui vivono ogni partita della loro squadra".