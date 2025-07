Ultim'ora Doppio colpo dalla Spagna? KK: Juanlu e Gutierrez a un passo! Spunta un retroscena

vedi letture

Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, i prossimi due colpi del Napoli saranno Miguel Gutierrez del Girona e Juanlu Sanchez del Siviglia. A dichiararlo è il direttore dell'emittente Valter De Maggio nel corso di 'Radio Goal': "Standing ovation al Napoli e una standing ovation speciale a Giovanni Manna. Il Napoli vinse lo Scudetto il 23 maggio, era venerdì. Io ebbi modo di sapere che il Napoli aveva già bloccato un calciatore, lo dissi il 17 maggio la prima volta. E ne avevano bloccato anche un altro. E ora vi dico i nomi.

Insomma, c'erano già gli accordi con Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez. Accordo fatto con i calciatori per due quinquennali, accordo anche sull'ingaggio. In 48 ore, oggi confermo, arriverà Juanlu. E si sta per chiudere anche Gutierrez. Certo, resta qualcosa da limare, ma io dico che arrivano tutti e due, sia Juanlu che Gutierrez".