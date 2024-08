Al Ahli-Toney, scambio di documenti! Romano: "L'affare-Osimhen in totale stand-by"

vedi letture

Alla fine l'Al Ahli non prenderà Victor Osimhen, bensì Ivan Toney per potenziare il suo attacco. Il nazionale inglese ha già effettuato le visite mediche e adesso siamo allo scambio dei documenti tra il club saudita e il Brentford. Lo scrive l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano:

"L'affare Ivan Toney tra Al Ahli e Brentford è in fase di completamento, tutti i documenti sono in fase di revisione! Completati gli esami medici effettuati a Londra. Se tutto andrà secondo i piani, Toney diventerà stasera il nuovo attaccante dell'Al Ahli, mentre l'affare Osimhen è in TOTALE stand-by".