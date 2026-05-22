Rinnovo McTominay, arriva indizio chiaro sul futuro dopo la cena con Manna

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L’obiettivo condiviso è quello di consolidare il rapporto e continuare a inseguire nuovi successi dopo i traguardi raggiunti nelle ultime stagioni

Nel futuro di Scott McTominay c’è ancora il Napoli. Il club azzurro, infatti, lavora al rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2028, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente un legame - si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola - che entrambe le parti considerano solido e destinato a proseguire nel tempo. La volontà reciproca di continuare insieme non è mai venuta meno e negli ultimi giorni sarebbero arrivati segnali importanti in questa direzione.

Incontro positivo con Manna

L’ultimo confronto diretto con il direttore sportivo Giovanni Manna si sarebbe svolto mercoledì sera durante una cena che avrebbe confermato l’intenzione comune di proseguire il percorso insieme. Il dialogo tra le parti continua in un clima di fiducia e collaborazione, con la prospettiva di un prolungamento che permetterebbe al giocatore di restare ancora al centro del progetto azzurro. L’obiettivo condiviso è quello di consolidare il rapporto e continuare a inseguire nuovi successi dopo i traguardi raggiunti nelle ultime stagioni.