Ultim'ora Occhio a Inzaghi, Mediaset: "Può lasciare l'Arabia ed è il preferito di ADL"

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Al momento però c'è una montagna da 25 milioni (l'ingaggio percepito in Arabia da Simone) da scalare. Le ultime da Mediaset

L'avventura in Arabia di Simone Inzaghi potrebbe già essere arrivata ai titoli di coda. Nonostante la voglia di continuare, il flop in campionato potrebbe spingere i vertici dell'Al Hilal a optare per un cambio di guida tecnica, come si legge su Sportmediaset. Inzaghi nelle poche interviste concesse da quanto ha lasciato l'Italia e la Serie A ha sempre fatto intendere di trovarsi benissimo Riad e di non aver motivo, per il momento, di pensare a un possibile ritorno.

Anche se qualcosa per lui si muove: Inzaghi sarebbe uno dei nomi preferiti da De Laurentiis per il post Conte sulla panchina del Napoli e ci sarebbe stato anche un primo contatto telefonico tra i due per esplorare la fattibilità dell'operazione. Al momento però c'è una montagna da 25 milioni (l'ingaggio percepito in Arabia da Simone) da scalare.