Occhio a Inzaghi, Mediaset: "Può lasciare l'Arabia ed è il preferito di ADL"
L'avventura in Arabia di Simone Inzaghi potrebbe già essere arrivata ai titoli di coda. Nonostante la voglia di continuare, il flop in campionato potrebbe spingere i vertici dell'Al Hilal a optare per un cambio di guida tecnica, come si legge su Sportmediaset. Inzaghi nelle poche interviste concesse da quanto ha lasciato l'Italia e la Serie A ha sempre fatto intendere di trovarsi benissimo Riad e di non aver motivo, per il momento, di pensare a un possibile ritorno.
Anche se qualcosa per lui si muove: Inzaghi sarebbe uno dei nomi preferiti da De Laurentiis per il post Conte sulla panchina del Napoli e ci sarebbe stato anche un primo contatto telefonico tra i due per esplorare la fattibilità dell'operazione. Al momento però c'è una montagna da 25 milioni (l'ingaggio percepito in Arabia da Simone) da scalare.
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