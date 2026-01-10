Alvino: "C'è solo un giocatore in uscita per poter fare mercato. Sul VAR e l'Inter..."

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “VAR? Bisogna essere molto attenti nella comunicazione in questo momento. Il VAR sta commettendo errori enormi. Invece di avallare le valutazioni del campo in Napoli-Verona, le ha sconfessate. Ma attenzione, si sta creando una fronda anti-VAR e non vorrei che qualcuno stesse orchestrando alle spalle il tutto per eliminarlo. Non bisogna tornare ai vecchi tempi, sarebbe come tornare alla preistoria e legittimare ancor di più gli errori arbitrali. Il VAR va migliorato, è essenziale per la trasparenza del calcio. Gli addetti sono arbitri dismessi dall’AIA per motivate ragioni tecniche.

Non è una questione che riguarda solo il Napoli, ma tutto il calcio italiano. Gli errori sono dappertutto. La verità è che siamo all’anno zero sotto questo punto di vista, senza un provvedimento serio, il calcio si avvierà verso una morte lenta e tutti partecipano al funerale. Accanto al varista bisognerebbe aggiungere un ex calciatore per dare un po’ l’idea delle dinamiche del calcio. Ci sono dei commenti di ex arbitri che hanno bocciato totalmente la prestazione del VAR Marini.

Non è semplice per il Napoli operare sul mercato. Deve farlo a saldo zero. Il nome su cui si potrebbe fare il mercato è solo Lorenzo Lucca come giocatore in uscita. È evidente che in questo momento l’Inter rappresenta la squadra favorita in Italia. È vice-campione d’Europa, ha giocato due finali di Champions League in tre anni. Ma la favola che ha regalato lo scudetto al Napoli la rigetto con forza. Il Napoli l’anno scorso è stata la squadra che per più tempo è stata al primo posto”.