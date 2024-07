Ambrosino, niente Bari: è vicinissimo al prestito in un altro club di Serie B

L’attaccante classe ‘2003, dopo l’esperienza al Catanzaro, è sempre più vicino al prestito al Frosinone.

Quale futuro per Giuseppe Ambrosino? Sicuramente non al Napoli, almeno per la prossima stagione. Stando a quanto raccontato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, l’attaccante classe ‘2003, dopo l’esperienza al Catanzaro, è sempre più vicino al prestito al Frosinone.