Anche Chiesa insieme a Neres? Crc chiarisce: può arrivare solo uno dei due

vedi letture

Federico Chiesa è in uscita dalla Juventus e deve ancora trovare una sistemazione, così sono vive le speranze dei tifosi che vorrebbero vederlo al Napoli. A fare chiarezza sulla questione è Radio Crc, che nel corso di In Ritiro Con Te ha spiegato la difficoltà dell'operazione, non tanto per i parametri alti del calciatore bianconero, ma soprattutto perché si è vicini alla chiusura per David Neres. Dunque è da escludere che oltre il brasiliano possa arrivare anche Chiesa.

