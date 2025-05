Anche il Napoli su Fortini: piace l’esterno 2006 rivelazione in Serie B

Niccolò Fortini è nel mirino dell'Atalanta. I nerazzurri, stando a quanto raccolto da TMW, hanno fatto un sondaggio per capire la situazione dell'ex Primavera della Fiorentina, che ha collazionato poco meno di 2000 minuti durante l'attuale Serie B. Pressoché sempre titolare nel corso di questa stagione eccezion fatta per le prime quattro, è stato osservato nel corso delle ultime settimane proprio dai nerazzurri.

Nello stesso periodo di tempo ha chiesto informazioni pure il Napoli. Matteo Lovisa, direttore sportivo delle Vespe, ne ha esaltato le qualità. "Come caratteristiche può ricordare Spinazzola. È un ragazzo che ci ha colpito subito per la personalità. Non sembra affatto un classe 2006: ha la maturità di un giocatore con già diversi campionati alle spalle. È dinamico, ha gamba, un buon uno contro uno, ed è attento anche in fase difensiva. Ha tutte le carte in regola per un grande futuro, e penso che la Fiorentina sappia di avere un giocatore molto forte in casa".