Anguissa stavolta vuole andare: c'è l'Al-Qadisiyya, ecco il prezzo del Napoli

L'Arabia Saudita torna alla carica per André-Frank Zambo Anguissa. Già la scorsa estate il centrocampista camerunese non aveva nascosto un certo interesse per le sirene della Saudi Pro League, ma fu Antonio Conte a blindarlo ed a confermarlo al centro del suo Napoli. Ora, a distanza di un anno, il pressing arabo si ripresenta con forza.

Secondo il Corriere dello Sport, a farsi avanti con decisione è l'Al-Qadisiyya, club ambizioso che punta con convinzione ad Anguissa ed è pronto a fare di tutto per convincerlo, mettendo sul piatto un'offerta economica allettante. Rispetto alla scorsa estate, la posizione del Napoli sembrerebbe più aperta a una sua eventuale partenza, ma non intende fare sconti: il club azzurro riconosce il valore assoluto del giocatore e valuta il suo cartellino intorno ai 20mln di euro. L'Al-Qadisiyya dovrà quindi prima trovare un accordo economico con il Napoli, consapevole che non ci saranno margini di trattativa al ribasso.