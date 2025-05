Calciomercato, ora si passa ai fatti! Repubblica: "Almeno 7-8 interventi, ecco ruoli e nomi"

La permanenza di Antonio Conte apre ad un mercato pirotecnico. Adesso però bisognerà passare ai fatti, cominciando dalle grandi manovre del mercato, scrive il quotidiano Repubblica provando a fare l'elenco dei ruoli che necessitano di un intervento, al di là di De Bruyne che dovrebbe svolgere a breve le visite mediche. Il Napoli intanto ha ufficializzato ieri la conferma per un’altra stagione di Juan Jesus e sta per formalizzare l’acquisto dall’Empoli del giovane difensore Luca Marianucci.

Ma è solo l’inizio e i rinforzi nel mirino sono 7-8: "Un portiere, due nuovi laterali per il reparto arretrato, un centrocampista (Frattesi in pole, se ci sarà almeno un’uscita da Lobotka e Anguissa), due esterni per il tridente - piace Noa Lang, del Psv - e una punta centrale da alternare con Lukaku. Il club azzurro aveva bloccato Jonathan David e Conte ci sta pensando su, con le candidature di Bonny e Lucca sullo sfondo. Sono giorni decisivi inoltre per il rinnovo di Alex Meret. In uscita Billing (niente riscatto), Simeone, Ngonge e forse pure Raspadori, a disagio con il 4-3-3. Ma la cessione top del Napoli sa-à quella di Victor Osimhen, necessaria per fare casa e garantire il decollo della campagna acquisti".