Nome nuovo per l’attacco: Napoli su Guirassy del Borussia, è l’alternativa a David

Il Mattino oggi in edicola svela un nuovo nome per l'attacco del Napoli: Serhou Guirassy. L'attaccante, con un costo di 40 milioni di euro, viene indicato come la principale alternativa a Jonathan David. L'interesse del club partenopeo per Guirassy sottolinea la volontà di rinforzare il reparto offensivo con un profilo di spessore in vista della prossima stagione.

La cifra richiesta per il cartellino evidenzia l'importanza attribuita al giocatore. Resta da vedere se il Napoli deciderà di affondare il colpo per Guirassy o se continuerà a valutare altre opzioni per puntellare l'attacco, con David sempre sullo sfondo delle trattative.