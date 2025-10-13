Piaceva al Napoli, Musah rivela: "Ecco perchè ho scelto l'Atalanta"

Yunus Musah, centrocampista passato in estate dal Milan all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto, nella prima fase del calciomercato era stato molto vicino a vestire la maglia del Napoli. L'americano ha rilasciato una lunga intervista a L'Eco di Bergamo, nella quale ha spiegato perchè ha scelto il club nerazzurro: "Da avversario avevo sempre considerato la Dea un club tosto e organizzato. Volevo continuare la mia crescita in una grande squadra e l'Atalanta lo è.

Giocare la Champions è una motivazione enorme, così come la fiducia che ho sentito subito da Percassi, D'Amico e Juric. Era il posto giusto per me. Appena arrivato ho capito il motivo per cui l'Atalanta è così rispettata: qui si lavora seriamente, con umiltà e spirito di sacrificio. Ogni giocatore ha voglia di dare tutto per i compagni. È un'energia positiva, che senti ogni giorno negli allenamenti".