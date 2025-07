Milinkovic-Savic, ci siamo! Sky: sabato incontro Napoli-Torino a Dimaro

Vanja Milinkovic-Savic si avvicina al Napoli. Ne parla Luca Marchetti di Sky Sport nel suo editoriale per Tmw con focus sul mercato degli azzurri nel giorno della partenza per Dimaro: "Lorenzo Lucca sarà un giocatore del Napoli: prestito con obbligo da 35 milioni bonus compresi, visite mediche in arrivo a Villa Stuart e nessuna clausola rescissoria nel contratto. Questa operazione garantirà al Pisa un guadagno di circa un milione di euro (per la percentuale sulla futura rivendita) che magari il club nerazzurro potrà proprio investire sul cartellino di Simeone e nell’operazione Zerbin proprio con il Napoli.

Ora il Napoli - che deve ancora sistemare definitivamente la questione di Beukema che aspetta la firma dell’accordo per poter partire e fare le visite mediche - si concentrerà su Ndoye: il Bologna chiede 45 milioni e frena finché non trova un sostituto. Sabato invece è fissato un incontro a Dimaro tra Napoli e Torino per Milinković‑Savić".

Milinkovic-Savic era stato accostato da tempo al club azzurro, già prima dell'ufficialità del rinnovo di Meret. Piace al Napoli e piace a Conte, trattativa viva, concreta. Il portiere serbo ha una clausola da 19 milioni ma il Napoli non vuole coprirla. Al Torino piace molto Ngonge. Se ne potrà parlare. Affare nel caso da poter chiudere con o senza la contropartita tecnica dell'attaccante ex Verona allenato proprio all'Hellas da Baroni. Milinkovic-Savic, anni 28, è stato tra i migliori portieri dell'ultimo campionato e ha due doti: è un para-rigori e ha una grande tecnica di base. In carriera ha iniziato come centrocampista. Personalità, qualità nei rilanci e grande fisicità essendo alto 2,02 metri. Insomma, doti che intrigano. Il Napoli ci pensa come alternativa a Meret nell'anno del ritorno in Champions League.