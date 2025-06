Arriva il terzo rinforzo: l'esterno offensivo è un vecchio obiettivo di gennaio

vedi letture

A poco più di una ventina di giorni dal ritiro di Dimaro, il Napoli prova ad accelerare sul mercato per accontentare Antonio Conte. L'obiettivo è mettere a disposizione del tecnico gran parte dei rinforzi, come concordato nel summit per la sua permanenza, ed in effetti dopo De Bruyne e Marianucci è vicino anche il terzo rinforzo. Nonostante lo stop al doppio affare col Bologna, per le pretese molto alte dei rossoblù anche se Beukema resta possibile (scendendo a 30mln bonus inclusi dalla richiesta di 35mln) rispetto a Ndoye, quest'oggi il ds Manna ha accelerato per il primo dei due esterni offensivi che ha programmato di definire.

L'obiettivo di gennaio

Il Napoli è vicino a definire l'arrivo di Noa Lang, classe '99 del Psv e della nazionale olandese, con cui il club azzurro aveva l'accordo già a gennaio salvo poi sbattere sulla volontà degli olandesi di non privarsi del loro numero 10 soprattutto in ottica Champions League. Per l'esterno olandese, che a gennaio pressò molto per trasferirsi in azzurro e poi non fece mistero della sua delusione ("Sento che mi è stato tolto qualcosa. Non è stato facile e mi ha disturbato molto"), il Napoli sborserà una cifra intorno ai 28mln di euro, bonus inclusi. Doppia cifra di gol e assist in Eredivisie, 14 gol e 12 assist complessivi ben figurando anche in Champions: un rinforzo non da poco per il Napoli che però non si ferma qui.

Difensore, un altro esterno e la punta

Il Napoli, come detto, insisterà per Beukema, ppur sapendo che dovrà arrivare almeno a 30mln di euro per aprire una trattativa. L'altro esterno, invece, difficile sia Ndoye vista la richiesta di 45mln e per questo salgono le quotazioni di Chiesa che vuole tornare in Italia (rispetto a gennaio quando il Napoli si fece vivo per sostituire Kvara) e non rientra nei piani del Liverpool con cui si tratta anche per il centravanti. Il primo obiettivo è infatti Darwin Nunez, ma bisogna far scendere di una decina di milioni la richiesta di 55-60mln di euro dei reds: il giocatore ha scelto il Napoli, ma fu pagato 75mln (più 25 di bonus) dagli inglesi. Sullo sfondo, in standby, c'è Lucca dell'Udinese. Queste le priorità, ma il Napoli lavora anche ad alternative a Meret e Di Lorenzo.