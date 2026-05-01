Atta-Napoli, da Udine: il prezzo c'è già, i Pozzo hanno già rifiutato offerte inglesi

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuta la giornalista da Udine Monica Tosolini: "Anguissa e De Bruyne possono andare via, Napoli lavora su Atta: cosa risulta a Udine? Doveva consacrarsi questa stagione, è uno dei giocatori di maggiore qualità, i Pozzo vogliono fare plusvalenza. In estate sarà oggetto di mercato, lo è già da tempo in realtà. Atta ha mercato, l'Udinese ha rifiutato in inverno anche offerte dalla Premier League. Bisogna capire se si sente pronto per un big o restare ancora un altro anno a Udine. L'unica partenza prevista è Solet, difficile trattenerlo. L'Udinese non valuta Atta meno di 20 milioni di euro. Gioca mezzala-trequartista, è adattabile, ha qualità e corsa. Runjaic gli chiede di tirare di più e fa gol anche belli.

Solet andrà all'Inter? La società che lo segue con maggior interesse è proprio l'Inter, anche se il Napoli c'è stato in passato. La Premier è un altro suo obiettivo. Solet ha fatto partite incredibili, ma si giocherà il futuro in queste ultime partite. Kenan Davis accostato al Napoli? La sua volontà è quella di restare a Udine, ha un contratto fino al 2028. La società vuole costruire il futuro attorno a lui. I primi due anni a Udine aveva molti problemi muscolari, ma quest'anno hanno trovato la gestione ottimale. È al centro del progetto, ma mai dire mai. Anche Thauvin dichiarava amore eterno all'Udinese, poi preparò le valigie e andò via"